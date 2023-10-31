КАМАЗ и «Алабуга»: Татарстан принимает участие в Петербургском газовом форуме

Республика Татарстан принимает участие в XII Петербургском международном газовом форуме, который проходит в северной столице с 31 октября по 3 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

На организованной ведомством единой экспозиции достижений республики площадью 105 кв. метров свою продукцию представляют около 15 татарстанских компаний. Это КМПО, «Аммоний», Судостроительная корпорация «Ак Барс», ICL, ОЭЗ «Алабуга», «Газпром трансгаз Казань», ассоциация «Промышленный кластер РТ» и другие.

В частности, КАМАЗ на форуме представил передвижную мастерскую «КИПиА 62501», изготовленную на базе вахтового газомоторного автобуса «КАМАЗ-6250» (основное назначение машины — проведение ремонта и обслуживания контрольно-измерительных приборов и аппаратуры на отдаленных объектах).

Кроме того, автогигант презентовал пригородный газомоторный низкопольный автобус «НЕФАЗ-5222» (это эффективное решение для организации корпоративных перевозок персонала) и новый рядный шестицилиндровый двигатель с принудительным зажиганием, работающий на газе (такие будут устанавливаться на магистральные тягачи поколения К5).

Сегодня на форум прибыл вице-премьер — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко. Главным событием мероприятия станет пленарное заседание «Трансформация мирового рынка природного газа: вызовы и пути развития», которое состоится завтра, 1 ноября.

Помимо этого, в рамках деловой программы пройдет более 80 мероприятий различных форматов по 19 тематическим направлениям: конференции, заседания, круглые столы.

Особое внимание участники события уделят вопросам импортозамещения и обеспечения технологического лидерства в газовой отрасли, поиску новых точек роста для формирования эффективных технологических коопераций, международному сотрудничеству, а также новым проектам в области СПГ.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVI Петербургского международного экономического форума замечал: «Сегодня у России насыщенная и весьма амбициозная экономическая повестка. Трудности, проблемы, с которыми мы сталкиваемся, — это стимул для всех нас, стимул наращивать темпы и качество преобразований, добиваться большего <…>».