«КАМАЗ» готов приступить к решению задач по обновлению автобусного парка в России

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Татарстанский производитель грузовиков «КАМАЗ» готов решить поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи по обновлению автобусного парка в стране, сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что автогигант располагает необходимым опытом и возможностями для производства широкого спектра пассажирского транспорта, в число которых входят и инновационные электробусы.

Соответствующие задачи глава государства озвучил на прошедшем 17 августа заседании Президиума Госсовета РФ по вопросам развития общественного транспорта.

Путин отметил, что регионам необходимо обновить до 2030 года более 57 тысяч автобусов, а также четыре тысячи трамваев и пять тысяч троллейбусов. При этом Президент отметил, что необходимость в общественном транспорте будет расти с учетом развития новых маршрутов в России.

Глава государства подчеркнул, что при выполнении данных задач необходимо опираться на российскую промышленность и отечественных машиностроителей.