«КАМАЗ» гостит у московского «Велеса»

Фото: пресс-служба ФК «Камаз»

Матч 17-го тура Первой лиги России по футболу между московским «Велесом» и челнинским «КАМАЗом» состоится сегодня, 9 ноября. Встреча пройдет в Домодедове, на стадионе «Авангард». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

«Велес» подходит к этому туру на 6-м месте в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. Команда ведет активную борьбу за попадание в зону стыковых матчей за выход в РПЛ. У москвичей было достаточно времени на подготовку – свой последний официальный матч они провели 30 октября. Команда стабильно забивает в домашних стенах на протяжении 9 матчей подряд.

«КАМАЗ» борется за выживание и находится на 16-й строчке в таблице с 14 очками. Тем не менее челнинцы набрали неплохой ход и забивают уже в шести матчах подряд. В прошлом туре 1 ноября автозаводцы на домашнем поле вырвали драматичную ничью у лидирующего московского «Торпедо» (1:1), сравняв счет на 90-й минуте встречи.