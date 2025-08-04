«КАМАЗ – это наша судьба, но…»: Магдеев назвал эффект от ТОР в Челнах «очень крутым»

В Набережных Челнах подводят итоги почти десятилетия работы территории опережающего развития — первой в России. Сейчас здесь работают 50 резидентов, объем инвестиций достиг 50 млрд рублей. Какой эффект это дало Автограду, обсудили сегодня в мэрии.





Наиль Магдеев: «Да, мы сначала даем льготы, а потом собираем налоги. И, как видно, с лихвой окупаем» Фото: nabchelny.ru

«Где еще в экономике есть такой высокомаржинальный эффект?»

«Очень крутой эффект», – именно так сегодня на аппаратном совещании оценил результаты территории опережающего развития (ТОР) в Челнах мэр города Наиль Магдеев.

Проекту в следующем году исполнится уже 10 лет. В Челнах в 2016 году была создана первая в России ТОР – такие территории должны были помочь развитию производства в моногородах страны.

В Челнах к настоящему времени инвесторы вложили в экономику почти 49,1 млрд рублей. При этом сумма предоставленных преференций составила чуть более 15 млрд, а налоговые отчисления во все уровни бюджета – 35,9 млрд рублей. То есть на каждый рубль господдержки пришлось 2,4 рубля налогов.

«Где еще в экономике есть такой высокомаржинальный эффект? Рубль вложили – 2,5 получили. Это ответ тем, кто говорит, что мы якобы преференции раздаем. Да, мы сначала даем льготы, а потом собираем налоги. И, как видно, с лихвой окупаем», – отметил Магдеев.

В городской бюджет за это время было перечислено 1,5 млрд рублей. Среди крупнейших налогоплательщиков – предприятия-резиденты Haier, Набережночелнинский трубный завод, «ТЭМПО», агропромышленный комплекс «Камский» и Изоляционный трубный завод.

Всего в Республике Татарстан действует 5 территорий опережающего развития. Помимо Челнов, ТОР созданы в Зеленодольске, Чистополе, Нижнекамске и Менделеевске.

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50 компаний и 10,5 тысячи рабочих мест

На долю челнинских резидентов пришлось 57% от всех инвестиций ТОР в республике и 74% выручки. За все время доходы инвесторов ТОР Челны составили около 500 млрд рублей.

Сейчас статус резидента есть у 50 предприятий, создано более 10,5 тыс. рабочих мест.

Работают предприятия по производству стройматериалов, бытовой техники, пищевой продукции, оборудования, в сфере металлообработки.

88% компаний – российские.

«Остальные – иностранные: из Китая, Турции и даже из западноевропейских стран. Несмотря на санкции, они остались с нами, продолжили работу. Это значит, что они нам доверяют. Доверие никакими деньгами не измеришь. Оно либо есть – доверие и уважение друг к другу, – либо его нет. У нас оно есть – во многом благодаря грамотной коммуникации», – прокомментировал Магдеев.

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Около 76% приходится на малый и средний бизнес.

В первый год работы было вложено 10,6 млрд рублей и создано 1,8 тыс. рабочих мест.

«Количество рабочих мест выросло почти в 6 раз, инвестиции – в 4,5 раза. Это ответ на вопрос, работает ли ТОР», – отметила замруководителя исполкома Наталия Кропотова.

Компания Haier создала в Челнах единственный в России индустриальный парк по производству бытовой техники Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Якорные инвесторы притягивают за собой малые компании»

Среди крупнейших резидентов – компания Haier, которая создала в Челнах единственный в России индустриальный парк по производству бытовой техники. Уже запущено 6 заводов и построено общежитие на 900 мест.

В конце июля на заседании инвестсовета под председательством Раиса РТ Рустама Минниханова компания представила вторую очередь проекта – с инвестициями в размере 13,3 млрд рублей. Запланировано строительство высокотехнологичных производственных комплексов и Центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок.

Сегодня свою продукцию для Haier поставляют около 30 местных компаний, уровень локализации производства – 65%.

«Мы видим, как якорные инвесторы притягивают за собой малые компании. Это новое качество экономики – более устойчивое и независимое от автопрома», – отметил Магдеев.

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«Рабочие места с неба не падают»

Четыре новых резидента готовы вложить в экономику Челнов более 600 млн рублей. Их заявки были рассмотрены на заседании республиканской комиссии по вопросам ТОР.

«Рост количества новых производств ведет к положительной динамике увеличения доли резидентов в объеме отгруженной продукции по городу. С 2016 года она выросла с 1,7% до 15,8%. Как видим, идет поступательный процесс диверсификации экономики города. А это, напомню, основная цель создания ТОР в моногородах», – напомнила Кропотова.

Среди новых проектов – строительство завода бортовых платформ, производство литьевых изделий из пластмасс и алюминия для бытовой техники, фабрика мясных полуфабрикатов, а также создание центра металлообработки.

С запуском предприятий появится дополнительно 218 рабочих мест.

Наиль Магдеев, комментируя итоги работы с инвесторами, подчеркнул, что каждый реализованный проект – это не абстрактная цифра, а прямая выгода для жителей.

«Рабочие места с неба не падают. Благодаря привлечению в город инвесторов появляются новые рабочие места. В прошлом году в городе появилось 4,5 тысячи рабочих мест. В первом полугодии – более 2 тысяч. За этими цифрами стоят живые деньги – зарплаты, налоговые отчисления, дополнительные доходы, которыми мы закрываем наши нужды», – отметил он.

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Импортозамещение и экспорт в 16 стран

Действующие резиденты также продолжают развивать проекты. Пять компаний представили обновленные бизнес-планы, в которых пересмотрены первоначальные инвестиционные и производственные показатели. Причины – благоприятные рыночные условия и уверенность в стабильности и предсказуемости делового климата.

В целом каждый третий резидент ТОР Челнов принял решение о масштабировании: 15 предприятий увеличили капитальные вложения, 22 создали дополнительные рабочие места, 15 внедрили новые виды продукции.

Резиденты активно участвуют и в политике импортозамещения. Так, компания «Лунга» – единственный производитель анодированных опор освещения в Татарстане. Их продукция используется в «Казань Экспо» и общественных пространствах по всей республике.

Другие резиденты создают локальные производственные цепочки. Так, например, компания «Полихим Системс» изготавливает компоненты, которые применяются в производстве сэндвич-панелей компании «Софт Пайп».

Продукция резидентов уходит не только на внутренний рынок – продукцию экспортируют в 16 стран мира.

Для получения статуса резидента в Челнах достаточно вложить 2,5 млн рублей и создать 10 новых рабочих мест Фото: nabchelny.ru

«Нам неважно, с какой планеты инвестор, важно доверие»

Для получения статуса резидента в Челнах достаточно вложить 2,5 млн рублей и создать 10 новых рабочих мест. Как подчеркнул мэр, это входной порог, доступный даже для малого бизнеса.

«Нам неважно, с какой планеты инвестор. Нам важно, что он доверяет нам. 50 компаний вложили в наш город 49 миллиардов рублей – это показатель», – сказал Магдеев.

Город продолжает развивать инфраструктуру для бизнеса: в строительство третьей очереди муниципального промышленного парка вложено 245 млн рублей из бюджета. В ближайшее время на площадке разместятся 14 новых производств.

«Город выделяет 245 млн рублей на создание полной дорожной инфраструктуры этой площадки. Мы понимаем, что 14 компаний, которые в ближайшее время организуют здесь свое производство, безусловно, создадут новые рабочие места и обеспечат поступления дополнительных налогов. И мы осознанно идем на эти вложения», – прокомментировал руководитель города.

Магдеев заметил: инструментов поддержки достаточно много.

«Мы видим, что в этот процесс вовлечен лично Раис Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов – есть полная поддержка со стороны руководства республики. Оперативно включается и Агентство инвестиционного развития РТ – Талия Ильгизовна Минуллина активно помогает в продвижении этих проектов. Все это дает определенный результат», – сказал он.

Сегодня резидентам ТОР предоставляются преференции по налогу на прибыль, налогу на имущество организаций и земельному налогу. Получить их можно, став резидентом до 2028 года, то есть в течение еще двух с половиной лет.

«КАМАЗ – это наша судьба. Но, как рачительные хозяева, мы обязаны развивать и другие направления. Производство оборудования, стройматериалов, продуктов, бытовой техники – это новые компетенции. Это то, что делает нашу экономику живой», – резюмировал Магдеев.