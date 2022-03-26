«КАМАЗ» дома проиграл «Акрону» в матче ФНЛ

В очередном матче первенства ФНЛ челнинский «КАМАЗ» на своем стадионе уступил московскому «Акрону» со счетом 1:2.

Гости по праву заслужили эту победу, стартовав в Челнах очень уверенно и агрессивно. Хозяевам поля пришлось много обороняться. Долгое время нули на табло сохранялись. Пока в добавленное к основному времени первого тайма гости не добились своего. Подача углового, удар головой Ильи Зуева — 0:1.

После перерыва челнинцы игру выровняли. Довольно быстро, через пять минут после начала второй половины встречи мяч оказался в воротах «Акрона». Это Евгений Воронов не промахнулся с двух метров, послав мяч под перекладину, 1:1. Тем не менее логика игры восторжествовала в середине тайма, когда свой выход один на один четко использовал Карим Гираев. Он же в добавленное к основному времени матча был удален за вторую желтую карточку. Все попытки челнинцев уйти от поражения успехом не увенчались.

В следующем туре 2 апреля в Нижнекамске автозаводцы встретятся с «Нефтехимиком».

«КАМАЗ» (Набережные Челны) - «Акрон» (Москва) — 1:2 (0:1)

Голы забили: Воронин (59) — Зуев (46), Гираев (70). Предупреждены: Аюкин, Бадртдинов — Килин, Савичев, Палиенко, Потапов, Гираев. На 91-й минуте за второе предупреждение был удален Гираев.

«КАМАЗ»: Мамин, Морозов (Казимир, 77), Куликов, Потапов, Аюкин, Пальцев (Кашаев, 86), Свежов, Игнатенко (Акоста, 63), Калугин, Бадртдинов (Янушковский, 62), Воронин (Смирнов, 86).