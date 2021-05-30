«КАМАЗ» дома обыграл «Волну» и сохранил лидерство в ПФЛ

Футболисты «КАМАЗа» выиграли сегодня в Набережных Челнах у «Волны» (Каверино, Нижегородская область) со счетом 2:0.

В составе хозяев отличились защитник Егор Тесленко, который открыл счет уже на 5-й минуте встречи и нападающий Роман Янушковский, который на 75-й минуте матча установил окончательный счет игры.





Эта победа стала для подопечных Ильдара Ахметзянова 20-й в сезоне. «КАМАЗ» по-прежнему лидирует в группе 4 первенства ПФЛ, опережая «Тюмень» на 5 очков. При этом сибиряки сыграли на один матч меньше.

В следующем туре 4 июня «КАМАЗ» в Ульяновске встретится с местной «Волгой», которая занимает 3-е место в группе.