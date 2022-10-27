«КАМАЗ» до 2027 года разработает полный модельный ряд электротранспорта

«КАМАЗ» планирует до 2027 года разработать полный модельный ряд автомобилей на электрической тяге и занять с ними до 30% рынка электротранспорта в России. По данным компании, сейчас идет проработка возможных вариантов сотрудничества с российскими производителями компонентной базы, в частности, с предприятиями «Росатома».

По словам заместителя генерального директора ПАО «КАМАЗ» – директора по развитию Ирека Гумерова, «по части аккумуляторных батарей – мы рассматриваем возможность сотрудничества с компанией «РЭНЕРА»». Этот отраслевой интегратор «Росатома» в области систем накопления электроэнергии, который входит в топливную компанию госкорпорации «ТВЭЛ», до 2025 года планирует построить первую российскую «гигафабрику». «РЭНЕРА», в числе прочего, производит литий-ионные аккумуляторные батареи для внутризаводской и логистической электротехники. «Уверен, что сотрудничество поможет реализовать планы «КАМАЗа» по развитию российского электротранспорта», – заявил Гумеров.

К настоящему времени «КАМАЗ» уже освоил выпуск электробусов двух моделей – КАМАЗ-6282 и КАМАЗ-6292, которые с 2018 года успешно эксплуатируются в Москве (их сборка, в том числе, организована и на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе). Электробусы также прошли опытную эксплуатацию в Казани, Белгороде, Уфе, Перми, Сочи и других городах России. А в прошлом году челнинский автогигант представил электрический мусоровоз КАМАЗ-53198 «Чистогор», который стал первой моделью нового семейства грузовых автомобилей на электрической тяге. Мусоровоз оборудован электродвигателем мощностью 245 кВт, а также тяговыми батареями с высокими показателями удельной емкости и мощности энергии, созданными по технологии NMC. Емкость аккумуляторной батареи составляет 156,6 кВт*часов. Максимальная скорость не менее 90 км/час, а запас хода в режиме движения на электротяге и с учетом работы надстройки на прессование мусора – 100 км.

Также совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ) «КАМАЗ» еще два года назад презентовал и легковой электромобиль «Кама-1»: трехдверный четырехместный компактный смарт-кроссовер, оснащенный литий-ионным аккумулятором емкостью 33 кВт*час и электродвигателем мощностью 80 кВт, что позволяет развить скорость до 150 км/час и проехать до 250 км без подзарядки. Электромобиль до сих пор находится в статусе промышленного предсерийного образца, который прошел испытания и всю необходимую сертификацию.