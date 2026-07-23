КАМАЗ будет участвовать в развитии проектов энергетического машиностроения

КАМАЗ вошел в состав комитета «Энергетика. Энергетическое машиностроение» Делового объединения кластеров России. Новое участие позволит компании расширить взаимодействие с предприятиями отрасли и участвовать в совместных проектах, сообщают «Вести КАМАЗа».

В Деловом объединении кластеров России отметили, что КАМАЗ является одним из крупнейших представителей российского машиностроения и известен как производитель грузовых автомобилей. При этом деятельность компании выходит за рамки традиционного автопрома: предприятие развивает направления, связанные с современными технологиями и энергоэффективными решениями.

В организации считают, что производственный опыт и масштаб КАМАЗа могут стать вкладом в работу комитета, в том числе при интеграции машиностроительных разработок в энергетическую инфраструктуру.

Основными задачами комитета станут развитие сотрудничества между предприятиями энергетического машиностроения, привлечение льготного финансирования, совершенствование отраслевого законодательства, создание новых продуктов и расширение рынков сбыта.

Комитет возглавляет генеральный директор ГК PitON Олег Гусев.