КАМАЗ будет популяризировать технику на СПГ во Вьетнаме

КАМАЗ и PVGazprom NGV договорились о формировании комплексного предложения для вьетнамских потребителей по переводу транспортных средств на сжиженный природный газ (СПГ). Об этом говорится в пресс-релизе автопроизводителя.

PVGazprom NGV будет оказывать услуги по заправке транспорта. КАМАЗ же станет заниматься поставкой транспорта и сервисным обслуживанием, а также информировать потребителей о преимуществах применения СПГ в качестве газомоторного топлива.

Соглашение между компаниями было подписано в рамках Петербургского газового форума.

«Мы продолжаем принимать активное участие в процессе развития газомоторного рынка Вьетнама. Сегмент автомобильного транспорта в этом проекте является для нас одним из ключевых. Мы уверены, что тесная работа с компанией „КАМАЗ“ придаст ему новый импульс и будет способствовать популяризации использования СПГ на территории Вьетнама в качестве топлива для различных видов автотранспорта», — цитирует управляющего директора Gazprom EP International Сергея Туманова пресс-служба.

«Для нас Вьетнам является одним из основных зарубежных рынков. Расширение модельного ряда в этой стране за счет техники на газомоторном топливе — одна из наших перспективных задач. Совместно с компанией PVGazprom NGV мы можем это сделать быстрее и эффективнее», — приводятся слова заместителя генерального директора по продажам и сервису компании «КАМАЗ» Рустама Шамсутдинова в пресс-релизе.

PVGazprom Natural Gas for Vehicles — совместное предприятие «Газпрома» и вьетнамской Petrovietnam.

В 2020 году КАМАЗ поставил во Вьетнам 650 автомобилей для нужд государственных министерств и ведомств республики.