«КАМАЗ» будет добираться на игру против «Алании» больше суток на трех видах транспорта

Футболисты «КАМАЗа» будут добираться на игру девятого тура Первой лиги против «Алании» на трех видах транспорта. Об этом сообщает журналист «Матч ТВ» Сергей Ильев.

По информации источника, челнинский клуб потратит на дорогу до Грозного больше суток. До Казани команда будет ехать на автобусе, затем в ночь на поезде до Москвы, а оттуда уже на самолете в Грозный, где в воскресенье и сыграет с «Аланией».

Стоит отметить, что владикавказский клуб временно проводит свои домашние игры в столице Чеченской республики. Причина – реконструкция стадиона во Владикавказе.

Напомним, матч «Алания» – «КАМАЗ» состоится 11 сентября, в 19.00 по московскому времени.

После 8 туров «автозаводцы» с 18 баллами лидируют в турнирной таблице Первой лиги. «Алания» остает на три балла и идет на втором месте.