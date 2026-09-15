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На главную ТИ-Спорт 15 сентября 2026 11:55

Камара — о татарской выпечке: многое понравилось, но названий не помню

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Камара — о татарской выпечке: многое понравилось, но названий не помню
Фото: hcadmiral.pro

Нападающий «Адмирала» Энтони Камара рассказал, что ему нравится из русской кухни, и поделился впечатлениями о татарской выпечке.

Хоккеист отметил, что знакомство с русской кухней началось еще во времена выступлений за «Нефтехимик» и «Ладу».

«Мне много чего понравилось, особенно выпечка, в которой было мясо или картошка, а иногда — фрукты или рис. К сожалению, не могу вспомнить названия», – поделился игрок.

Говоря о российских городах, Камара заявил, что Москва и Санкт-Петербург очень красивы, хотя и отличаются друг от друга. Форвард подчеркнул, что получает удовольствие от такого разного опыта — разных ресторанов и разных людей.

«Москва и Санкт-Петербург очень красивы, хотя и отличаются. Разные рестораны, разные люди, получаю удовольствие от такого разного опыта», — сказал Камара в интервью «Чемпионату».

#хк адмирал
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