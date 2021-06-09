Камалтынов заявил, что число членов «Единой России» в РТ выросло до 129 тыс. человек

Численность членов регионального отделения партии «Единая Россия» в Татарстане продолжает расти. Депутаты, представляющие партию, представлены во всех органах власти республики. Об этом сообщил заместитель секретаря ТРО ВПП «Единая Россия» Юрий Камалтынов на конференции партии.

«Мы по-прежнему являемся самой большой партийной организацией в стране. Наша численность продолжает расти — 45 местных отделений и 2011 первичных отделений объединяют более 129 тыс. членов партии. Ежедневно мы получаем заявления о вступлении в сторонники партии — число наших единомышленников составляет более 31 тысячи человек по всей республике», — сказал Камалтынов.

Он пояснил, что популярность партии вызвана тем, что она исполняет наказы от населения.

«Одним из ключевых аспектов партийно-политической работы регионального отделения является исполнение „наказов“ — тех пожеланий и поручений от населения, которые депутаты получают в ходе очередной избирательной кампании. Следует отметить, что „командный подход“ позволяет нам исполнять большую часть таких поручений — при поддержке Президента республики, правительства, глав муниципальных районов в среднем до 85% наказов в отчетный период нашли свое решение», — подчеркнул Камалтынов.

В Казани сегодня открылась конференция регионального отделения партии «Единая Россия». В ее работе приняли участие около 170 делегатов, представляющих все 45 первичных организаций партии. В работе конференции также приняли участие депутаты Госдумы РФ и Совета Федерации от Татарстана, а также представители органов исполнительной власти Татарстана.