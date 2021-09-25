Камалтынов: Задача единороссов делегировать в Госдуму большое число кандидатов выполнена

Главная задача Регионального отделения «Единой России» – делегировать в Госдуму максимальное количество подготовленных, авторитетных кандидатов, получить мандат доверия сограждан на реализацию народной программы и стратегических целей развития – выполнена. Об этом заявил заместитель секретаря татарстанского отделения партии Юрий Камалтынов на втором этапе XXXIII Конференции ТРО ВПП «Единая Россия» в Казани.

«Партия действовала как одна большая серьезная команда, и нам удалось добиться того результата, который мы имеем. Безусловно, огромную роль сыграло то, что региональный список партии возглавил Президент Татарстана Рустам Минниханов. Это однозначно воспринималось избирателями очень положительно», – сказал единоросс.

Камалтынов добавил, что в республике сегодня делается многое, чтобы повысить качество жизни населения. Все это, по его мнению, также отразилось на результатах прошедших выборов, когда большое количество голосов было отдано за «Единую Россию». Так, в Татарстане за эту партию проголосовали 79% избирателей.

Спикер подчеркнул, что эти выборы с политической точки зрения были высококонкурентными, поскольку было очень много желающих выдвигаться по партийным спискам и в одномандатных округах.

«С этой точки зрения считаю, что выборы были довольно активными и сложными, – заметил он. – Каждая избирательная кампания особенная, и сказать, лучше она была или хуже, невозможно. Потому что каждый раз, вступая в очередную избирательную кампанию, сталкиваешься с какими-то новыми вводными, проблемами, сложностями».

Камалтынов упомянул, что в число проходящих в Госдуму единороссов вошли Президент Татарстана Рустам Минниханов, депутат нижней палаты парламента предыдущего созыва Айрат Фаррахов, заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова и глава Нижнекамского района республики Айдар Метшин. А также старший советник генерального директора — председатель правления РЖД Максим Топилин, заместитель генерального директора Фонда инвестиционного развития территорий Руслан Гаджиев, председатель Комитета ГД VII созыва по культуре Елена Ямпольская и депутат Госдумы V, VI и VII созывов Ирек Богуславский. Один мандат от республики достается КПРФ.

«Конечно, нам бы очень хотелось, что если в федеральной части списка люди откажутся от мандатов, то, может быть, нам это перейдет. Потому что я считаю, что все наши кандидаты, которые были заявлены в списке, достойны того, чтобы стать депутатами Государственной Думы. Это высокопрофессиональные, высококвалифицированные, очень ответственные и эффективные люди. И любой из них может качественно выполнять депутатские полномочия», – отметил единоросс.

Он напомнил, что в новый состав Госдумы прошли «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия Патриоты – За правду».

«Партия „Новые люди“ также смогла преодолеть пятипроцентный барьер и попасть в Госдуму. Созданная в марте 2020 года, она оказалась востребованной у той части электората, которая устала от традиционного парламентского расклада», — заключил Камалтынов.

Выборы в Государственную Думу VIII созыва прошли 17, 18 и 19 сентября. Параллельно в Татарстане состоялись довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам — Азинскому и Студенческому. Кроме того, с 17 по 19 сентября в республике прошли дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.