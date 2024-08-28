Камалтынов встретился с участником спецоперации — врачом-хирургом ДРКБ

Фото: татарстанское региональное отделение партии «Единая Россия»

Заместитель Председателя Госсовета Татарстана Юрий Камалтынов встретился с участником спецоперации, врачом отделения челюстно-лицевой хирургии ДРКБ Ниязом Ахмадуллиным. Об этом сообщает инфоцентр татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».

Практически вся трудовая биография Нияза Ахиадуллина связана с медициной: он работал медицинским братом гнойной хирургии, после окончания Казанского медицинского университета был зачислен на должность врача-интерна в челюстно-лицевое отделение, где работает по сей день.

Фото: татарстанское региональное отделение партии «Единая Россия»

В 2022 году Нияз Ахмадуллин был мобилизован и отправился в зону проведения СВО. Сейчас мужчина проходит реабилитацию после ранения, планирует в ближайшее время вернуться к работе.

Юрий Камалтынов поинтересовался, как проходит лечение, остались ли какие-то нерешенные вопросы. Он также вручил Ниязу Ахмадуллину Благодарственное письмо Председателя Госсовета РТ за многолетний плодотворный труд в системе здравоохранения республики.

Фото: татарстанское региональное отделение партии «Единая Россия»

Встреча прошла в рамках стартовавшего проекта регионального отделения «Единой России» «Забота о СВОих». Акция пройдет во всех районах Татарстана и продлится до 6 сентября. В ее рамках кандидаты в депутаты Госсовета седьмого созыва, выдвинутые реготделением партии, посетят семьи участников спецоперации, расскажут о реализуемых в республике мерах поддержки, уточнят, необходима ли им дополнительная помощь.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября. 50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации». Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.