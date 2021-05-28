Камалтынов: В онлайн-праймериз «Единой России» приняли участие более 96 тыс. татарстанцев

Жители Татарстана активно участвуют в электронном предварительном голосовании «Единой России» — на сегодня проголосовали более 96 тыс. избирателей. Об этом рассказал председатель Татарстанского оргкомитета по проведению праймериз Юрий Камалтынов.

По его словам, процедура проходит штатно. Также в республике все готово для очного голосования. 30 мая в регионе откроются более 500 участков, все они будут работать согласно антиковидным требованиям Роспотребнадзора.

Региональный оргкомитет зарегистрировал 96 кандидатов – почти вдвое больше, чем на выборах 2016 года. При этом практически половина из них – это люди моложе 40 лет. Половина участников предварительного голосования не состоит в партии.

Предварительное голосование «Единой России» продлится до 30 мая. В нем могут принять участие избиратели, которые зарегистрировались на официальном сайте процедуры до полуночи 28 мая по местному времени.

Всего за первые четыре дня в онлайн-праймериз приняли участие 5 млн человек по всей России, сообщает на сайте партии.