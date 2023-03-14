Камалтынов в Ижевске расскажет о работе Единого портала правового просвещения РТ

Завтра, 15 марта, в Ижевске состоится очередное заседание Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа. В нем примут участие полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и глава Удмуртии Александр Бречалов. От Республики Татарстан примет участие заместитель председателя Госсовета РТ, председатель комиссии ГС РТ по контролю за достоверностью сведений о доходах Юрий Камалтынов.

В повестке заседания – проблемы обеспечения промышленных предприятий ПФО квалифицированными специалистами; применение федерального и регионального законодательства о бесплатной юридической помощи и перспективы развития системы правового просвещения граждан на территории регионов ПФО, сообщает пресс-служба полпреда.

Юрий Камалтынов планирует рассказать об опыте работы Единого государственного портала правового просвещения и бесплатной юридической помощи в Республике Татарстан и озвучить предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере предоставления бесплатной юридической помощи. Выступление запланировано в рамках обсуждения темы: «О применении федерального и регионального законодательства о бесплатной юридической помощи. Развитие системы правового просвещения граждан РФ на территории регионов ПФО».