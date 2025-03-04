Камалтынов: В Год муниципального депутата «Единая Россия» запланировала много мероприятий

На партийном форуме в Хабаровске участники встречи поговорили о роли народных избранников в селах и городах.

По словам Секретаря Генсовета «Единой России» Владимира Якушева форумы муниципальных депутатов «Единой России» — это прямой диалог, который помогает донастроить работу всей партийной инфраструктуры. Выступая на форуме в Хабаровске, он отметил, что такие мероприятия, как Год первичных отделений и Год муниципального депутата, дают партии возможность поднять проблематику и найти решения местных вопросов, сообщает пресс-служба партии.

«Работа с муниципальными депутатами от партии – прямое продолжение работы с первичными отделениями. Они должны действовать в «сцепке», подчеркнул Владимир Якушев. - От муниципальных депутатов очень многое зависит. Иногда они решают простые вопросы. Но именно на их решение благодарно реагируют люди. И если мы работаем, постоянно решая такие задачи и поддерживая с людьми диалог, то можем смело претендовать на звание народной партии».

По его словам, необходимо поднять проблематику, которая волнует муниципальных депутатов – по аналогии с тем, как это было сделано с партийными первичками.

«В прошлом году мы поменяли положение о первичках, перезапустили конкурс первичных отделений. Дали людям мотивацию работать над решением задач, которые постоянно ставим», - напомнил секретарь Генсовета.

Такая же мотивация должна появиться и у муниципальных депутатов.

«Только в таком формате мы наладим диалог и реально дадим возможность всей партийной инфраструктуре эффективно работать. Нам необходимо, чтобы все наши первички, местные, региональные отделения, руководящие органы - работали, как одно целое, как единая команда», - указал Владимир Якушев.

Именно скоординированная работа над решением проблем людей, считает секретарь Генсовета, позволит «Единой России» называться народной партией.

«Претендовать на это можно тогда, когда мы, невзирая на политические циклы, постоянно работаем с людьми. Не боимся идти к людям не только, когда всё хорошо, но и когда трудно. Говорим с ними, вовремя оказываемся рядом. Мы должны лучше чувствовать людей, откликаться на их боль, быть не просто партийной номенклатурой. Когда все мы будем принимать решения таким образом, помнить о каждом человеке в самом дальнем уголке нашей страны, тогда избирательные кампании будут проходить по-другому. То доверие, которое будет у людей, невозможно будет выключать. Мы должны стремиться к такой работе», - заключил Владимир Якушев.

Участники форума обратили внимание на проблемы кадрового дефицита в местном самоуправлении, необходимости создания расширенных политических курсов, в том числе, на базе Высшей партийной школы «Единой России», развития прямого и постоянного диалога с жителями и вовлечения их в решение вопросов местного самоуправления. В частности, инициативное бюджетирование и участие в программе Формирования комфортной городской среды.

Отдельно остановились на поддержке участников СВО и членов их семей. О её развитии спросил участник СВО, депутат Хабаровской городской Думы Константин Головко.

«Это то, чем партия занимается, занималась и будет заниматься. По предложениям «Единой России» принято 130 законов. Где-то ещё возникают точечные решения, идут донастройки – эта работа продолжится. Задача, поставленная Главой государства по выполнению обязательств перед бойцами и членами их семей, будет выполнена. Что касается гуманитарной миссии, то 140 тысяч тонн их всех регионов страны мы отправили в новые и прифронтовые регионы. Партия занимает активную позицию по мерам поддержки в регионах, почти во всех по инициативе «Единой России» принимается максимальное количество законов в этой части. Все стремятся к тому, чтобы обеспечить максимальный пакет мер поддержки бойцам. И, конечно, простая человеческая помощь. Мы должны её постоянно оказывать», - сказал Владимир Якушев.

Активную волонтёрскую работу ведут активисты «Единой России» и МГЕР. Также они служат добровольцами, в том числе, в подразделении ГРОМ «Каскад».

Помимо этого, развивается направление по поддержке участников СВО, решивших идти в политику. По итогам ЕДГ-2024 304 ветерана СВО стали депутатами от «Единой России», напомнил секретарь Генсовета.

«В этом году мы планируем, что депутатских мандатов должно быть больше», - сообщил Владимир Якушев.

Шла речь и о муниципальной реформе – о развитии системы МСУ секретаря Генсовета спросил депутат Хабаровского муниципального района Андрей Дубков.

«В новом законе, который должен быть принят в середине марта, регионам даётся право решать, какая система местного самоуправления должна действовать на уровне субъекта РФ. Это, как мне кажется, самое правильное решение», - считает Владимир Якушев.

«Такое решение Госдума приняла, поддержав предложения члена Бюро Высшего совета партии, Раиса Татарстана Рустама Минниханова и парламента республики», - напомнил заместитель Секретаря Татарстанского регионального отделения «Единой России», заместитель Председателя Госсовета Юрий Камалтынов, комментируя итоги форума.

По мнению руководителя фракции «Единая Россия» в парламенте Татарстана, именно регионы, на местах лучше знают, переходить ли им на одноуровневую систему местного самоуправления или нет, сохранив действующие городские и сельские поселения.

«Только так достигается близость власти на местах к населению. Именно главы поселений сегодня знают все проблемы местных жителей – от «нехороших квартир» и неработающих фонарей до земельных споров. Поддержка участников СВО и их семей – этот вопрос на особом контроле. Где-то нужно в срочном порядке убрать снег во дворе, кому – то требуются дрова, медицинское и психологическое сопровождение и многое другое – все это на личном контроле наших муниципальных депутатов» - отметил Юрий Камалтынов.

Заместитель Секретаря Татарстанского отделения партии напомнил, что в Год муниципального депутата «Единая Россия» запланировала в республике много мероприятий, направленных на повышение квалификации и компетенций местной власти.

«В том числе в рамках «Дня Единой России», которые проходят в районах республики, будут работать специальные площадки по обмену лучшими депутатскими практиками, обсуждению партийных проектов и встречи с избирателями», - сказал он.

По словам руководителя фракции «Единая Россия» в Госсовете, на повышение имиджа муниципальных депутатов направлен VII республиканский конкурс Татарстанского Регионального отделения «Единой России» на лучшую организацию работы депутатских объединений в представительных органах муниципальных образований.

«Уже 5 марта начинается выдвижение кандидатов в рамках предварительного голосования «Единой России» по кандидатурам для последующего выдвижения в муниципальные депутаты, тогда же начнется и агитационный период. Старт процедуре предварительного голосования мы дали 3 марта», - сообщил Юрий Камалтынов, напомнив, что в сентябре татарстанцам предстоит выбрать более 7,5 тысяч депутатов Советов поселений.