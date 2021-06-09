Камалтынов призвал единороссов отчитаться перед татарстанцами за пятилетнюю работу

Каждый депутат от «Единой России», независимо от своего уровня, должен отчитаться перед избирателями за работу партии в течение минувших пяти лет. Такое мнение выразил заместитель секретаря ТРО ВПП «Единая Россия» Юрий Камалтынов на конференции партии.

«От имени регионального политсовета прошу всех действующих депутатов — членов фракций „Единой России“ включиться в работу. В городах и районах должны пройти встречи с неравнодушными избирателями, в средствах массовой информации и социальных сетях необходимо организовать публикацию отчетов в простой, доступной форме. У каждого депутата есть что рассказать. Но я еще раз подчеркну — надо это сделать в простой, доступной, понятной избирателю форме», — сказал Камалтынов.

Он напомнил, что в феврале 2019 года в Татарстане была создана партийная комиссия по контролю за исполнением нацпроектов. В ее арсенале — общественные слушания, выездные заседания на объектах нацпроектов, специальные теле- и радиопередачи.

В рамках нацпроекта «Демография» комиссия помогла создать условия для создания в республике 72 гериатрических кабинетов. В рамках нацпроекта «Образование» партийцы выступили с инициативой создания шахматных зон в школах республики. С февраля по май текущего года в Татарстане появилось более 530 таких зон.

Камалтынов также напомнил, что помимо контроля за нацпроектами единороссы реализуют и собственные проекты, направленные на улучшение жизни татарстанцев. На сегодняшний день Татарстанское отделение реализует 14 федеральных, четыре региональных и 235 местных партийных проектов.

Например, при формировании проекта «Городская среда» оказался учтен опыт Татарстана по приведению в порядок общественных пространств, а Президент Татарстана Рустам Минниханов был утвержден председателем федерального общественного совета данного проекта.

«Логическим продолжением этой работы стала программа „Наш двор“, инициированная фракцией партии в Госсовете республики и поддержанная нашим Президентом. На базе федерального партийного проекта „Локомотивы роста“ в Татарстанском региональном отделении с 2018 года реализуется образовательная программа „Конкурс стратегических инициатив „Локомотивы роста“. Ее финалисты являются авторами социально значимых инициатив, направленных на развитие территорий, поддержку молодых ученых, популяризацию рабочих профессий», — напомнил Камалтынов.

Он также рассказал о работе, которая проводится партийцами в рамках проекта «Историческая память», который направлен на создание интерактивной карты военно-мемориальных и памятных захоронений. В поисковую систему «Яндекс» преимущественно силами региональной «Молодой Гвардии» внесено более 2,5 тыс. памятников.

В рамках проекта «Здоровое будущее» при поддержке Президента РТ в республике запущены мобильные поликлиники для диспансеризации сельского населения, идея которых также была предложена региональным отделением. В рамках проекта «Культура малой родины» при поддержке партии за три года реализации в Татарстане вышли 32 новые постановки. На это было получено 50 млн рублей федерального партийного финансирования.