Камалтынов пояснил, когда Госсовет РТ внесет изменения по закону о публичной власти

Госсовет Татарстана в установленные сроки приведет республиканское законодательство в соответствие с федеральным законом о публичной власти. Об этом заявил заместитель Председателя Государственного Совета РТ, руководитель фракции «Единая Россия» Юрий Камалтынов на пресс-конференции.

«Поверьте мне, в той части, где мы должны что-то менять, естественно, менять мы будем. Мы сильно, может быть, не торопимся, потому что целый ряд федеральных законов в том числе должен измениться. И здесь нам хотелось бы понять, в какой части там будут изменения, чтобы потом не получилось так: мы здесь поторопились, что-то сделали, а потом выйдет федеральный закон и надо будет какие-то корректировки вносить», – сказал депутат.

Камалтынов отметил, что региональные законопроекты должны быть приведены в соответствие с федеральным законом до 1 января 2023 года. «В установленные сроки все, что мы обязаны сделать, мы, безусловно, сделаем», – подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин 21 декабря 2021 года подписал закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Одно из положений закона связано с единообразным подходом к наименованию органов государственной власти субъектов РФ. Закон также закрепил единый пятилетний срок полномочий главы региона. При этом снимается запрет для высшего должностного лица на замещение этой должности в течение более двух сроков подряд.