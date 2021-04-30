Камалтынов об ожиданиях от осенних выборов в Госдуму: «Все решат граждане»

Решающее слово при определении итогов думской избирательной кампании 2021 года будет принадлежать избирателям. Именно их голоса определят состав и структуру обновленной нижней палаты федерального парламента. Такое мнение в интервью ИА «Татар-информ» высказал председатель регионального оргкомитета по проведению праймериз «Единой России» Юрий Камалтынов.

Отвечая на вопрос об ожиданиях от обновленной Госдумы, он подчеркнул — делать конкретные выводы можно будет лишь по окончании выборов.

«Никому не известны итоговые результаты осеннего голосования. Все будут решать люди. Как они проголосуют — так и будет. Наше влияние на этот процесс минимально, мы занимаемся организационной частью, а результаты и итоги голосования будут определять граждане», — отметил Камалтынов.

Он добавил, что аналогичным образом дела обстоят и с предварительным голосованием «Единой России», которое состоится в мае. Даже значительный политический опыт не гарантирует победу участникам праймериз, ведь люди будут смотреть на конкретные результаты их работы.

«Это касается как новых лиц, так и депутатов, которые проработали в Думе последние пять лет. Если они не пройдут на предварительном голосовании, то партия просто не сможет их выдвигать», — резюмировал Юрий Камалтынов.