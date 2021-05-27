Камалтынов — о праймериз: Татарстанцы голосуют активно

Жители Татарстана активно голосуют на праймериз на выборах в Госдуму РФ. В республике также все подготовлено для очного голосования. Об этом заявил руководитель регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования Юрий Камалтынов.

«Татарстанцы голосуют активно. Много звонков поступает в наш ситуационный центр. Процедура голосования проходит штатно. В республике также все готово для очного голосования», — сообщил Камалтынов.

На сегодня, по данным оргкомитета, в праймериз «Единой России» приняли участие почти 88 тысяч избирателей. Предварительное голосование на выборах в Госдуму РФ проходит в России с 24 по 30 мая.

Более 500 участков для очного голосования откроются в Татарстане 30 мая. Адрес своего участка можно узнать на сайте pg.er.ru или в ситуационном центре. Работа на участках будет организована в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора, отмечают в информационном центре ТРО ВПП «Единая Россиия».

В республике на участие в праймериз было зарегистрировано 96 кандидатов — почти вдвое больше, чем на выборах 2016 года. Практически половина из всех зарегистрированных кандидатов — люди моложе 40 лет. Половина участников предварительного голосования не состоят в партии. Среди кандидатов — волонтеры, общественники, госслужащие, студенты, врачи, преподаватели, предприниматели.

«Голосование рейтинговое. Избиратель может проголосовать за любое количество кандидатов. В зависимости от количества полученных голосов будет выстроен окончательный список, который будет представлен от регионального отделения партии на съезд для выдвижения кандидатом в депутаты Госдумы», — напомнил Камалтынов.

«Единая Россия» — единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня.

Списки кандидатов, которые в сентябре будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней, утвердят на съезде партии 19 июня.

