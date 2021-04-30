Юрий Камалтынов: «Желающих принять участие в праймериз в Татарстане стало вдвое больше»

«В обществе проснулся интерес к политике»

— Юрий Зимелевич, на сегодняшний день почти сформировались списки тех, кто желает принять участие в грядущем предварительном голосовании татарстанской «Единой России». При этом срок подачи заявок в этом году продлен на несколько дней. С чем это связано? Причина в увеличении желающих поучаствовать в праймериз?

— Действительно, в этом году были продлены сроки подачи заявок на регистрацию в предварительном голосовании. Это произошло по обращению ряда региональных отделений «Единой России», где в последние дни зафиксировали резкий всплеск желающих подать документы. В результате федеральный оргкомитет праймериз решил продлить данные сроки.

Почему так произошло? Видимо, люди долго собирали документы или не могли окончательно решить, нужно ли им участие в предвыборной гонке. Эти документы нужно проверить, в том числе на отсутствие судимостей. И, конечно, на все эти процедуры нужно дополнительное время.

Кстати, наше татарстанское отделение ни с чем подобным не столкнулось — все прошло по плану, обошлось без подобных всплесков активности. На сегодняшний день у нас уже около 100 человек, пожелавших подать документы. Это существенно больше, чем в предыдущий период, — практически в два раза. Потому что в 2016 году, когда мы готовились к проведению предварительного голосования, в общем списке у нас было чуть больше 50 человек.

У людей постепенно растет гражданская активность, в том числе среди молодежи. Очень много молодых — ничего подобного раньше не было. Из зарегистрированных заявок на предварительное голосование 17 анкет поступило от жителей Татарстана в возрасте до 25 лет. Это можно только приветствовать.

У людей есть интерес к политике, они хотят проверить свои способности в этой сфере. Многие из них реально готовы отстаивать интересы граждан на уровне Государственной Думы. У каждого должна быть такая возможность, именно для этого мы и организуем наше предварительное голосование.

О составе участников: «Чиновников стало меньше, представителей бизнеса — больше»

— Насколько этот механизм прозрачен и понятен гражданам? Какие ограничения есть для участия в праймериз?

— Предварительное голосование «Единой России» — максимально прозрачная и простая процедура. Ее цель — привлечение новых людей, их взглядов и идей. Если у тебя есть что сказать людям по поводу развития страны — можешь попробовать свои силы на этом поприще. С процедурной точки зрения все просто — нужно подать соответствующие документы. Ограничений минимум: принадлежность к другой политической партии, судимость и владение иностранными финансовыми инструментами.

— Вы упомянули активное вовлечение молодежи в праймериз. Какие еще качественные изменения произошли в этом году среди участников процедуры?

— Средний возраст снизился, теперь это 43-45 лет. Еще один факт — чиновников в списке стало меньше. Например, сейчас всего шесть человек из подавших документы являются главами районов. Увеличилось количество представителей сферы экономики, малого и среднего бизнеса. Если люди поддержат этих кандидатов, то нас ждет существенное обновление на предстоящих выборах.

Про современных избирателей: Доверяют офлайн-голосованию и ждут конкретных результатов работы власти

— Какие новшества внедрены с организационной точки зрения?

— Серьезные коррективы в нашу работу внесла пандемия. Поэтому впервые предварительное голосование будет иметь долю онлайн-режима. Он распространится не только на саму процедуру голосования, но и на агитационную работу.

В январе мы проводили опрос населения, где узнавали мнение татарстанцев о доверии к онлайн- и офлайн-формату голосования. Тогда 60% опрошенных выразили доверие обычному «живому» голосованию на избирательных участках.

Это было одной из причин, почему мы обратились в федеральный оргкомитет праймериз с предложением провести голосование в гибридном режиме: как онлайн, так и офлайн. Такой же путь выбрали еще 43 региона страны. Разумеется, все офлайн-мероприятия проходят при строгом соблюдении всех ограничений Роспотребнадзора.

— Как поменялся характер вопросов, которые граждане задают на таких встречах?

— В первую очередь выросла общая активность людей — они не молчат, проявляют живой интерес к теме, проблеме. Жители республики интересуются решением конкретных, прикладных задач и спрашивают о реальных результатах работы. Подчеркну, что диалог получается максимально конструктивным.

Много вопросов задают про ЖКХ, благоустройство дворов и жилых пространств. Такие встречи помогут победившим кандидатам держать руку на пульсе общественной повестки и работать над решением именно тех проблем, которые действительно волнуют людей.

Про осенние выборы в Думу: «Все решат граждане»

— На предварительное голосование заявились ряд руководителей муниципалитетов республики. На ваш взгляд, они реально нацелены на работу в Госдуме или все-таки выступают в роли «локомотивов»?

— На мой взгляд, их главная цель — получить дополнительный опыт участия в этом процессе. Но это не исключает того, что они готовы отстаивать интересы республики в стенах федерального парламента.

— Как в целом оцениваете будущие изменения в рядах татарстанских депутатов Госдумы? Как это отразится на отстаивании интересов республики на федеральном уровне?

— Сложно сказать, ведь никому не известны итоговые результаты осеннего голосования. Все будут решать люди, наши граждане. Как они проголосуют, так и будет. Наше влияние на этот процесс минимально, мы больше занимаемся организационной частью, а результаты и итоги голосования будут определять татарстанцы.

Это касается как новых лиц, так и депутатов, которые проработали в Думе последние 5 лет. Избиратели оценят результаты их работы, насколько они смогли реализовать свои предвыборные обещания и эффективно решать поставленные задачи. Если они не пройдут на предварительном голосовании, то партия просто не сможет их выдвигать.

Что касается моих личных ожиданий по осенним выборам — хотелось бы, чтобы республика была максимально представлена в стенах федерального парламента депутатами от «Единой России».

Но не стоит забывать и о наших соперниках — они также активно работают и будут стремиться забрать мандаты в свою пользу. Поэтому нас ждет живая, конкурентная борьба, в этом я уверен.

О планах единороссов в татарстанском Госсовете

— Не за горами завершение весеннего парламентского сезона. Какие важные инициативы в оставшееся время фракция единороссов намерена проработать в Госсовете республики?

— Буквально на последнем заседании мы работали над внесением изменений, которые заметно облегчат работу малого и среднего бизнеса. Это принципиальный вопрос, который прорабатывался по поручению Президента.

В целом на ближайший год у нас есть очень серьезная цель — внести множество необходимых изменений в республиканское законодательство по итогам одобренных населением поправок в Конституцию России. Мы уже начали эту работу, но предстоит сделать еще очень многое.

— Нынешний созыв Госсовета РТ большую часть времени вынужденно отработал в режиме пандемии. Там много новых лиц, появились партии, которых раньше не было. Как вы оцениваете работу татарстанского парламента за прошедшие полтора года?

— Обновленный состав Госсовета привел в свои стены людей с хорошим бэкграундом. Это коллеги, которые уже реализовались в профессиональной сфере. Они привнесли в работу парламента свой опыт, повысили эффективность его работы, помогли быстрее и лучше решать стоящие перед республикой задачи.

— Спасибо за интервью!