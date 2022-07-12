Камалтынов: «Ни один из депутатов от Татарстана просто так время в Госдуме не проводит»

Депутаты Госдумы от Татарстана успешно решают задачи, поставленные перед ними руководством республики. Об этом заявил заместитель Председателя Государственного Совета РТ, руководитель фракции «Единая Россия» Юрий Камалтынов на пресс-конференции.

«Ни один из представителей Татарстана просто так время там не проводит, все они члены рабочих групп, созданных в республике совместно с профильными министерствами. Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин регулярно с ними встречается. Они все закреплены за федеральными программами и успешно решают задачи по привлечению федеральных средств в республику. Это непростая работа, потому что желающих получить денег из федерального центра много», – сказал парламентарий.

По мнению Камалтынова, депутаты от Татарстана в Государственной Думе «обладают довольно мощным лоббистским ресурсом». «Это касается и тех, кто вновь пришел, а также тех, кто давно там работает. Считаю, что наша депутация самая сильная в Государственной Думе», – подчеркнул он.

Зампредседателя Госсовета признался, что до выборов депутатов Госдумы восьмого созыва некоторые фамилии кандидатов его настораживали. «Люди, занимавшие большие посты, каковы они будут как депутаты?» – пояснил он.

«И с Максимом Топилиным, и с Русланом Гаджиевым в неделю минимум два–три раза мы разговариваем. Причем разговариваем по вопросам, касающимся Татарстана. То есть они хотят приехать на наше мероприятие, просят представить информацию по какой-то проблематике. <…> Я хочу сказать, что они очень активны. Насколько я знаю, Елена Ямпольская тоже активно взаимодействует с нашим Министерством культуры. Однозначно, что в лице этих трех депутатов мы получили достойных представителей республики», – добавил депутат.