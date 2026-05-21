Камалтынов назвал проект «ПолитЗавод» хорошей площадкой для профессионального роста

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В Государственном Совете Татарстана состоялась торжественная церемония открытия ежегодного общественно-политического проекта «ПолитЗавод», организатором которого выступает «Молодая Гвардия Единой России». Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

В этом году для участия в проекте было подано более 1,5 тыс. заявок, по результатам которых в финал прошли 120 ребят. Участников конкурса поприветствовал заместитель Председателя Государственного Совета, заместитель Секретаря ТРО ВПП «Единая Россия» Юрий Камалтынов.

«Второй год подряд "ПолитЗавод" проходит в рамках федерального проекта благодаря нашим коллегам из республиканского отделения "Молодая Гвардия". Двадцать лет он был региональным конкурсом, однако федеральный центр и партийные структуры оценили эффективность этого проекта. Подобные партийные проекты, как "ПолитЗавод", – это хорошая площадка для профессионального роста. Сегодня в зале участники, прошедшие сито предварительного отбора, и фактически теперь только от вас будет зависеть, как выстроится ваш карьерный и политический трек», – сказал Юрий Камалтынов.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Он также передал участникам свои напутствия, отметив, что прежде всего в любой сфере необходимо быть профессионалом своего дела.

«Сейчас вы хотите стать политическими деятелями, но прежде всего необходимо состояться в профессии, которую вы выбрали, потому что невозможно быть политиком, не основываясь на собственном профессиональном опыте, богатом личном опыте. Только тогда возможна грамотно выстроенная работы с людьми», – резюмировал Юрий Камалтынов.

Поздравления и пожелания финалистам передала заместитель председателя Комитета по социальной политике, заместитель Секретаря ТРО ВПП «Единая Россия» Ольга Воронова.

«У вас прекрасный возраст, поэтому необходимо пробовать себя во всем – и в политике, и в других областях, потому что вы сейчас определяетесь в жизни, вы должны понять, где вы в жизни будете самыми лучшими», – отметила Воронова.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Как отметил депутат Госсовета РТ, руководитель реготделения «Молодой Гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов, в прошлом году 16 победителей проекта из Татарстана встретились с Председателем Всероссийской политической партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым.

«Мы открываем очередной сезон проекта "ПолитЗавод", который реализуется в Татарстане с 2005 года. Все эти годы бессменным наставником нашего проекта является Секретарь Регионального отделения партии, Почетный Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин. Он на протяжении многих лет поддерживает проект и всегда подчеркивает одну простую мысль, что главное – научиться работать с людьми. И мы искренне считаем, что проект "ПолитЗавод" как раз и направлен на то, чтобы наши участники учились в первую очередь работать с людьми, с проблемами и их запросами», – отметил он.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

«ПолитЗавод» – это открытая конкурсная площадка для политически активной молодежи, направленная на их дальнейшее вовлечение в общественно-политическую жизнь. В рамках проекта участники пройдут очно-заочную образовательную программу по пяти направлениям: идеология и Народная программа, политическая система и запросы граждан, коммуникации и работа с возражениями, организация избирательных кампаний, молодежные сообщества и вовлечение.

Победители проекта будут приглашены на стажировки в органы исполнительной и законодательной власти, лучшие участники получат кадровые предложения в партии «Единая Россия», а также возможность стать помощником депутата, поддержку социальных инициатив.

В Татарстане «Молодая Гвардия Единой России» реализует «ПолитЗавод» уже более 20 лет. За это время он стал одним из ключевых проектов, который помог многим молодым политикам сделать первые шаги в карьере. По итогам участия в проекте многие финалисты и участники нашли себя в общественно-политической деятельности, стали депутатами Государственного Совета, помощниками депутатов, добились успехов в различных сферах деятельности.

В Татарстане для участия заявки подали более 1,5 тыс. человек, из них 300 участвовали в собеседованиях – на проект отобраны 120 ребят. С 18 мая по 21 июня пройдет региональный этап, состоящий из 5 очных встреч. С 22 июня по 28 июня пройдет финал и награждение регионального этапа проекта.