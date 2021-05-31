Камалтынов назвал кандидатов с наибольшим числом голосов на праймериз «Единой России»

В Татарстане подвели итоги предварительного голосования «Единой России». На заседании председатель регионального оргкомитета Юрий Камалтынов назвал кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

По федеральному избирательному округу самое большое число голосов набрали действующие депутаты Госдумы Айрат Фаррахов, Ирек Богуславский, Ольга Павлова, Марат Бариев, Мурад Гадыльшин; депутаты Госсовета РТ Татьяна Ларионова, Геннадий Глушков; главы районов Айдар Метшин, Рустам Калимуллин, Анатолий Иванов, Вячеслав Козлов.

Кроме того, большое количество голосов набрали Постоянный представитель РТ в Башкортостане Юсуп Якубов, заместитель руководителя Аппарата президента РТ Александр Терентьев, заместитель руководителя управления кадровой политики «Единой России» Ильнар Гирфанов, заместитель генерального директора Фонда инвестиционного развития территорий Руслан Гаджиев.

В одномандатных округах победу одержали депутаты Госсовета РТ Илья Вольфсон, Марат Нуриев, депутаты Госдумы Ильдар Гильмутдинов, Олег Морозов, Альфия Когогина, заместитель генерального директора ПАО «Татнефть» Азат Ягафаров.

Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на Съезде 19 июня в Москве.

Предварительное голосование «Единой России» прошло с 24 по 30 мая. Всего для участия в праймериз были зарегистрированы 96 кандидатов. Среди них волонтеры, общественники, госслужащие, студенты, врачи, преподаватели, предприниматели. Выборщики могли голосовать как за одного кандидата, так и за нескольких.