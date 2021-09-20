Камалтынов: «Наблюдатели „Единой России” говорили, что голосование идет без нарушений»

Наблюдатели «Единой России» не выявили нарушений на избирательных участках в дни выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ в Татарстане. Об этом заявил заместитель секретаря ТРО ВПП «Единая Россия», руководитель избирательного штаба партии Юрий Камалтынов.

«„Единая Россия” направила своих наблюдателей на все 2810 участков. У нас работал партийный ситуационный центр. Мы провели несколько прямых включений с избирательных участков. Наши наблюдатели говорили о том, что голосование идет без нарушений», — сказал Камалтынов.

По его словам, все дни голосования представители партии также находились в Центре общественного наблюдения. А «Молодая гвардия Единой России» создала «антифейковый отряд» — ее участники проверяли информацию, мониторили социальные сети и Telegram-каналы.

«Мы следили за картой нарушений „Голос” — проверяли все обращения. Можем с уверенностью сказать, что голосование в Татарстане прошло честно и открыто. Как и в целом по России», — подчеркнул руководитель избирательного штаба.

По итогам выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ VIII созыва в Татарстане политическая партия «Единая Россия» набрала 79,01%, в целом по стране поддержка партии со стороны проголосовавших превысила 49%.