Камалтынов на празднике Семык: В такие дни понимаешь, какое богатство есть в Татарстане

В селе Большая Шия Мамадышского района РТ сегодня проходит республиканский праздник марийской культуры «Семык». По этому случаю в муниципалитет приехали делегации из Марий Эл, Башкортостана, Удмуртии и Свердловской области, а также более 20 марийских фольклорных коллективов из 12 городов и районов республики.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

От имени руководства Татарстана участников мероприятия поздравил с праздником заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов.

«Именно в такие дни понимаешь, насколько богата и разнообразна культура нашей большой России, какое богатство есть в Татарстане, где вместе проживают, трудятся и отдыхают люди разных национальностей», – сказал он.

По словам Камалтынова, в республике с размахом празднуют не только Семык, но и Гырон быдтон, Каравон, Сабантуй, Уяв и другие праздники народов, проживающих в регионе. «Потому что мы одна большая семья, и в этом залог всех наших успехов», – убежден он.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

И.о. руководителя исполкома Мамадышского района Вадим Никитин добавил, что проведение традиционных праздников народов Татарстана стало уже доброй традицией.

«С большим уважением и ответственностью проводим здесь республиканский фестиваль марийской культуры „Семык“. В июле проведем праздник кряшенский культуры „Питрау“», – подчеркнул он.

Никитин напомнил, что Семык – один из значимых и любимых праздников марийцев. «Он знаменует наступление лета и открывает летний праздничный календарь. В нем сосредотачиваются обряды, связанные с культом предков, сельским хозяйством, семейными отношениями», – уточнил он.

По мнению спикера, этот праздник всегда способствовал сплочению народов Татарстана. «Мы благодарны нашим землякам-марийцам, которые сохранили и развивают национальную самобытность, культуру, традиции. И передают их из поколения в поколение. Безусловно, счастлив тот, кто чтит традиции отца и матери, знает родной язык», – заявил он.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Депутат Госдумы Анатолий Иванов признался, что сегодня у него двойной праздник. «Во-первых, в Мамадышском районе уже второй раз проводится Семык. Во-вторых, в этот раз он проходит на территории школы, где я учился», – пояснил он.

Парламентарий рассказал, что был единственным татарином в этой школе, но никаких конфликтов на национальной почве не возникало. «Марийский народ очень трудолюбивый и дружелюбный. И в целом наша республика очень дружная. Мы богаты своей культурой. Здорово, что мы сохраняем наши традиции», – заметил он.

Первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова сообщила, что на празднике смогла познакомиться с национальной кухней, обрядами, фольклором марийцев, а также побывала на мастер-классе по ремеслу. «Все это будет сохранено и передано молодому поколению. То, что им будет привито благодаря этому празднику, останется с ними навсегда», – уверена она.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Председатель национально-культурной автономии марийцев РТ Наталья Кукушкина отметила, что Семык – это праздник жизни, света, пробуждения, почитания предков. «Почитание предков – это основная ценность у марийцев. Наша обязанность и ответственность – передать традиции и обычаи следующим поколениям, чтобы они сохранились», – сказала она.

С самого утра на праздничной площадке открылись национальные подворья, представляющие быт, культуру, традиции, игры, песни, танцы, кухню народов, проживающих в Мамадышском районе.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Кроме того, развернулся «Город мастеров», где для его посетителей организовали мастер-классы по плетению банных веников, марийской вышивке, плетению корзин, резьбе по дереву, прядению, приготовлению национальных напитков и блюд. Гости праздника также смогли поучаствовать в национальных марийских играх.

Праздничная концертная программа началась с театрализованного пролога, посвященного обычаям и традициям марийцев.