В Зеленодольском районе состоялось открытие бюста Героя СССР Халила Хайруллина

Сегодня в селе Нурлаты Зеленодольского района состоялось открытие бюста Героя СССР Халила Хайруллина. Событие состоялось при участии заместителя Председателя Госсовета РТ Юрия Камалтынова, главы Зеленодольского муниципального района Михаила Афанасьева и дочери Героя Советского Союза Риммы Гафиятуллиной. В общей сложности мероприятие собрало более 100 человек. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Михаил Афанасьев в своем приветственном слове отметил, что Халил Хайруллин был истинным патриотом, сыном своей Родины.

«Сегодня в селе Нурлаты знаменательное событие, мы открываем бюст настоящего героя, истинного патриота, сына своей Родины Халила Зинатулловича Хайруллина. Его неоценимый вклад в общую Победу навсегда вписан в историю Великой Отечественной войны. Сегодня здесь много школьников, и я уверен: пример земляка станет для вас примером мужества, силы и отваги», — напутствовал мэр Зеленодольска.

В феврале 2021 года сельчане, а также члены местного совета ветеранов обратились к главе района с просьбой оказать помощь в открытии бюста героя. Тогда Михаил Афанасьев дал поручение незамедлительно начать подготовку.

«Я надеюсь, этот памятник не будет просто бюстом в парке Победы, сюда будут приходить жители и гости села. И будут мысленно благодарить Халила Хайруллина, своих дедов, прадедов и всех, чьи имена есть на этой стеле, за Великую Победу. Всем нам же я желаю мирного неба над головой, чтобы мы никогда не узнали, что такое война», — обратился к собравшимся Юрий Камалтынов.

Халил Хайруллин родился 14 июня 1920 года в селе Кугеево в многодетной крестьянской семье. В августе 1940 года он был призван на службу в Красную Армию, а с сентября 41-го оказался на фронте. Во время кровопролитных боев под Вязьмой боец получил ранение и попал в плен, откуда ему впоследствии удалось бежать.

К июлю 1944 года Халил Хайруллин был пулеметчиком 245-го гвардейского стрелкового полка и отличился во время боев за освобождение Литовской ССР от фашистов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года «За проявленные отвагу и геройство» Халил Хайруллин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После окончания войны Халил Хайруллин жил и работал в селе Нурлаты. Ушел из жизни в сентябре 1984 года.