Камалтынов: Эти выборы демонстрируют наше единение

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Заместитель Председателя Государственного Совета РТ Юрий Камалтынов принял участие в выборах депутатов республиканского парламента нового созыва. Сегодня утром он посетил избирательный участок №42, расположенный в одном из корпусов КНИТУ-КАИ имени А. Н. Туполева (ул. Карла Маркса, д. 10), сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».

«Мы долго готовились к этим выборам. Мне кажется, что всю необходимую работу провели качественно. И я уверен, что наши коллеги из участковых избирательных комиссий качественно отработают в течение сегодняшнего дня. У меня нет сомнений, что жители республики придут на избирательные участки в основной массе своей и отдадут свои голоса за того, за кого посчитают необходимым», — заметил он.

Камалтынов выразил уверенность, что эти выборы очень важны, потому что «фактически демонстрируют нашу монолитность, нашу общность, наше единение в достижении тех целей, которые стоят перед республикой, перед страной».

«В сегодняшних условиях <...> принципиально важно продемонстрировать консолидацию всего общества. Такую возможность дают выборы, потому что, присоединяясь к единому действию, которое подразумевают собой выборы (в данном случае — депутатов Госсовета), каждый вносит свою лепту в развитие республики. От того, кто будет избран в Государственный Совет, зависит, как будет развиваться наша республика, а соответственно — и наша страна», — добавил политик.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. В городах и районах Татарстана открылись 2760 избирательных участков, в том числе 42 — в местах временного пребывания избирателей . Участки будут работать до 20 часов вечера. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.