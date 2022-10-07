Оркестр театра Камала откроет цикл концертов для казанцев

Оркестр при Камаловском театре под руководством Данияра Соколова проведет серию концертов. Первый из них состоится 9 октября в 18.00 в Большом зале театра.

Как рассказал главный дирижер, концепция проекта – выведение на сцену оркестрантов в качестве солистов.

«Это редкая на сегодняшний день история, таких форматов я давно не встречал. Мне кажется, это отличная практика раскрытия каждого участника оркестра, что поднимает и их исполнительское мастерство на новый уровень», – отметил Соколов.

Естественно, всех музыкантов вывести на сольные партии в один вечер не удастся. Именно поэтому в планах сделать подобные мероприятия регулярными.

«Я думаю, особенно полезной такая программа будет детям, ведь здесь мы ближе познакомим наших слушателей с каждым инструментом оркестра. В обычных концертных программах редко встретишь солирующий контрабас, флейту, гобой или тромбон», – подчеркнул он.

В программе прозвучат произведения татарских и зарубежных композиторов, таких как Фарид Яруллин, Мансур Музафаров, Вольфганг Амадей Моцарт, Сэмюэл Барбер и другие.