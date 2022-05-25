Камаловский театр с переездом в новое здание изменит график работы

Новое современное здание татарского театра имени Камала ежедневно будет открывать свои двери для посетителей с полудня. О планах «Татар-информу» рассказал заслуженный деятель искусств России, председатель Союза театральных деятелей Татарстана и главный режиссер Камаловского театра Фарид Бикчантаев.

«Безусловно, в новом театре откроются новые возможности. Хотелось бы, чтобы театр существовал не только для показов спектаклей, но и для творческих встреч, всевозможных лабораторий, спецпроектов, выставок, — сказал он. — Хочется, чтобы театр был всегда открыт для публики, чтобы он дышал, жил бурной жизнью».

Таким образом, новый театр станет не только местом показов как современных и классических национальных спектаклей, но и театральным центром.

Напомним, что новое современное здание татарского театра имени Камала будет построено на правой стороне озера Кабан, на территории у пересечения улиц Назарбаева и Хади Такташ, по проекту русско-немецко-японского консорциума «Ваухаус». Постройку планируют завершить до 2025 года.