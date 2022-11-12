Камалов о строительстве МСЗ: Казанцев сейчас волнует, какое будет импортозамещение

Строительство мусоросжигательного завода в Казани необходимо «сделать достоянием общественности», считает руководитель АНО «Волжско-Камский экологический центр» Рустем Камалов. Для казанцев важен не только сам завод, но и процесс его возведения, особенно — в условиях санкций, действующих в отношении России, подчеркнул он в интервью телеканалу «Татарстан 24».

Камалов напомнил, что ранее АНО «Волжско-Камский экологический центр» направило в Правительство предложение о том, чтобы сделать процесс возведения объекта публичным. Особенно это приобрело актуальность в наши дни, считает он.

«Я думаю, жителей в условиях санкций еще больше интересует, какое будет импортозамещение. Определенная работа велась. Ее нужно расширять и углублять, потому что главные проблемы экологии и в России, и в мире — недосказанность, недоговоренность. То есть, когда мы говорим с населением о проблемах, нужно говорить еще и о решениях. В этом случае люди воспринимают это по-другому», — отметил руководитель АНО «ВКЭЦ».

Он добавил, что жители микрорайона «Салават Купере» находятся «на острие проблемы» в плане экологии. «<...> С одной стороны это влияние „Казаньоргсинтеза“, с другой — птицефабрика и возможное строительство МСЗ», — отметил он и снова призвал власти и руководителей крупных компаний тесно работать с населением.

«Открытость — это большая подмога в решении экологических вопросов», — подытожил Камалов.