Калым за невесту из числа татар Афганистана за прошедший год вырос в разы

Фото: ИА " Татар - информ"

За последний год в Афганистане возрос интерес мусульман зарубежных стран, особенно из числа татарских диаспор, к девушкам из местной общины татар. Калым, который готова заплатить семья жениха за татарскую невесту, за последний год вырос практически в 40 раз.

«К выбору невесты в мусульманских странах всегда подходили очень серьезно. Девушки татарской общины привлекают прежде всего безупречностью истории, воспитанием и почитанием семейных традиций. Вот недавно состоялась свадьба, на которой семья жениха из числа татар Турции заплатила очень большой калым», — рассказал журналисту «Татар-информа» глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

В Афганистане, как и во многих исламских странах, пару выбирают родители молодых людей, сами жених и невеста участия в выборе будущего супруга не принимают. Как правило, для сына ищет жену мать. Процесс небыстрый и очень тщательный, ведь выбирается не только невеста, но и будущие родственники. Ни одна семья не возьмет к себе девушку или мужчину с родственниками с плохой репутацией.

«По официальным данным, среди татарских семей в Афганистане не было ни одного случая развода. К решению вопросов, возникающих между мужем и женой, подключаются родственники с обоих сторон. Развод считается делом неприличным и накладывает негативный отпечаток на репутацию всего рода. А ею очень дорожат. Девушки в Афганистане очень трудолюбивы. Помогают своим родителям по хозяйству, получают образование, занимаются вышивкой и ткут ковры. С официальным признанием татарской нации в Афганистане татарки обрели социальную защиту, и Совет татар Афганистана, старейшины, меджлис защищают их права и интересы», — прокомментировал новость генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман Рустам Хабибуллин.