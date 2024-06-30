Кальян, подглядывание за девушками, сквернословие: хазрат отвечает на вопросы читателей

Фото предоставлено имам-хатыбом казанской мечети «Ирек» Тимуром хазратом Камаевым

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов об исламе под названием «Чай с хазратом». В них имам-хатыб мечети «Ирек» Тимур хазрат Камаев комментирует по нашей просьбе то, что больше всего интересует сегодня верующих, и не только верующих, – вопросы простые и сложные, актуальные и вечные.

В этот раз мы собрали «обратную связь» от читателей «Татар-информа» и зрителей видеоподкаста по темам предыдущих выпусков. Особенно много вопросов от верующих было о посте во время месяца Рамазан.

– Портит ли уразу кальян?

– Да, портит.

– Можно ли в пост после приема пищи утром лечь спать до работы?

– Да, можно, в этом проблем не будет.

– Моей маме 84 года, у нее очень плохая память и она забывается и кушает. Просит ее утром будить, но если [днем] дома никого нет, она ест и пьет. А вечером не помнит, что держала уразу. Как тут быть?

– Если человек в период поста ест по забывчивости, то в тот момент, когда он вспоминает об уразе, он должен прекратить употребление пищи. Если он остановился, то съеденное не испортит его пост, это будет для него милостью от Аллаха.

– Если не держать уразу, нужно выплачивать садака за каждый день?

– Фидия-садака выплачивается за каждый день в том случае, когда человек болен такой болезнью, от которой он точно не излечится. Либо у него старость и он уже не обретет сил в дальнейшем, чтобы иметь возможность поститься. В этом случае да, за каждый пропущенный день в священный месяц Рамазан он выплачивает фидия-садака.

То есть не следует думать, что здоровый человек может избавиться от поста, просто выплачивая деньги. Такой человек должен держать пост.

Если врач-мусульманин говорит вам, что вам нельзя поститься и нужно своевременно употреблять лекарства, в этом случае поститься не надо Фото: © «Татар-информ»

– У меня сахарный диабет, я на инсулине, держать уразу не получается. Как быть?

– Если врач-мусульманин (акцентирую внимание на слове «мусульманин», потому что врач должен понимать, что такое фарз, что такое пост в священный месяц Рамазан и его ценность) говорит вам, что вам нельзя поститься и нужно своевременно употреблять лекарства, в этом случае поститься не надо.

Если это неизлечимая болезнь, то, как мы уже сказали, вы платите за это фидия. Если же болезнь временная, то в этот период вы не поститесь, но после излечения обязаны «вернуть» пропущенные дни.

– Какие суры читают на сухур и ифтар?

– Возможно, имелось в виду — какие дуа. Дуа, которые читаются перед началом поста и по его завершении, вы легко найдете в интернете. Если я сейчас произнесу их, вы не запомните. Просто вбейте в интернете «дуа, которые читаются после сухура и до ифтара» и, соответственно, выучите их.

А суры можно читать любые, хоть весь Коран прочтите, альхамдулиллах.

– Я очень сильно мерзну во время уразы. Зуб на зуб не попадает. Одеваюсь очень тепло в эти дни, но все равно – прямо до дрожи. Когда вечером поем, это проходит. С чем связано это ужасное чувство холода во время уразы?

– Скорее всего, с физиологией человека в первую очередь. В таком случае надо проявить терпение, иншалла. Все-таки мы постимся ограниченное количество дней. Если это возможно и человек терпит, то надо все-таки потерпеть. В совсем крайнем случае нужно обратиться к врачу-мусульманину. Если он скажет, что вам действительно нельзя поститься, то вы оставляете пост и возвращаете его в другие дни по возможности.

«Дуа, которые читаются перед началом поста и по его завершении, вы легко найдете в интернете. А суры можно читать любые, хоть весь Коран прочтите, альхамдулиллах» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

– Можно ли жевать жвачку в Рамазан?

– Нет, не следует этого делать. Тем более в жвачках есть вкусовые добавки, человек все это глотает, и это может испортить пост.

– Мне нужно пить таблетки строго три раза в день (витамины). Могу ли я пить их в ночное время?

– Витамины, конечно, можно употреблять в ночной период. Если же это какие-то критические лекарства и врач-мусульманин предписал вам обязательно пить их в такой-то период, выполняйте его предписание.

– Портит ли пост, если сделать ламинирование ресниц?

– Ламинирование ресниц пост не портит, но это препятствует попаданию воды на ресницы, поэтому препятствует тахарату.

– Если человек умер до 33 лет и попал в рай, в каком возрасте он там окажется? Все равно в 33-летнем?

– Аллах знает лучше, иншалла. Да, он действительно будет там в 33-летнем возрасте.

– Правда ли, что можно один раз подглядеть за голой девушкой, на которой собираешься жениться?

– Нет, ни в коем случае нельзя ни один раз подглядывать, ни один раз притронуться, ни один раз еще что-то сделать. Все это совершается только после никаха.

Единственный мой совет, если вы хотите узнать, какой фигурой обладает ваша будущая жена, сделайте, как делали наши мудрые предки: они отправляли к девушке свою мать, и та при знакомстве с невесткой могла ее обнять и понять, какая у нее фигура.

– Как-то раз решила повести на джума-намаз сына, которого воспитываю одна, и племянника. Чтобы они видели достойных мужчин-мусульман. А нас прогнали. Сказали в другое время прийти. На абыстаек посмотреть. Я считаю, несправедливо выгонять безотцовщин и детей, родители которых не молятся, но которые тянутся к джамаату.

– Какие бы люди это ни были, мусульман действительно ни в коем случае нельзя прогонять из мечети. Единственное, надо не забывать, что есть правила мечети и правила одеяния. Поэтому женщина, неважно с кем она пришла, должна одеться соответственно, иншалла. И придя, конечно же, сказать: мы на намаз, мы также послушать джума.

Если люди пришли на намаз в надлежащем виде, никто из мечети их не выгонит. Есть у них отец или нет, это не имеет никакого значения. Религия открыта для всех людей.

«Если люди пришли на намаз в надлежащем виде, никто из мечети их не выгонит. Есть у них отец или нет, это не имеет никакого значения. Религия открыта для всех людей» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– Каким образом можно соединить философию и ислам?

– А зачем их соединять? Ислам самодостаточная религия, и вдаваться в философию здесь нет необходимости. Надо понимать, что это религия, ниспосланная от Аллаха, и в ней есть ответы на все вопросы, которые возникают у человека.

А философия – это все-таки суждения тех или иных лиц, которые, да, возможно образованны, умны, но все-таки это не суждения, ниспосланные Богом, который является творцом этого мира. Аллах Тааля намного лучше знает нас, намного лучше знает этот мир, поэтому нет необходимости смешивать убеждения ислама с убеждениями философии.

– Где, в каком Коране сказано, как собака должна отряхнуться, чтобы человеку не было харам? Ты, хазрат, городской житель, а деревенские люди живут с собаками бок о бок. Кормят собак, лечат собак, заботятся о собаках. И Аллах ничего против не сказал. И я тебе, хазрат, ведь ты городской житель и не знаешь, как наши деды жили, скажу. Самый верующий, самый благочестивый мусульманин нальет собаке воды, а если некуда налить, напоит из рук своих. Потому что он человек. А в сильные морозы мусульманин даже пустит собаку в свой дом.

– Когда мы разбирали этот вопрос, мы говорили о месте собаки в доме. Конечно же, мы говорили, что нет никаких проблем в том, чтобы держать ее на улице для того, чтобы она охраняла дом. И действительно, если ты нальешь собаке воды, напоишь ее, в этом будет только благо для тебя, ты получишь за это свою награду.

Тогда же мы разбирали вопрос с отряхиванием собаки. Если она отряхнулась после дождя и на тебя попала эта вода, она будет считаться чистой водой. Если же собака отряхнулась после того как нырнула в воду, мы считаем, что вода дошла до ее кожи, и такая вода, попавшая на нас, считается нечистой.

Здесь надо понимать, что источниками шариата является не только Коран, но и сунна, и слова пророка Мухаммеда (с.а.в.), и объяснения наших великих ученых. В вопросах фикха это все разбирается. Ислам — это не что-то взятое с потолка, в религии на все есть обоснование. Надо понимать, что мусульманам можно держать собаку, но с целью охраны, когда она охраняет территорию и живет вне дома.

И еще хотелось бы напомнить, что когда мы пишем комментарии и оставляем отзывы, у нас все-таки должна сохраняться культура речи. Вне зависимости о того, общаешься ты с человеком тет-а-тет или пишешь ему комментарии. На «ты» мы с этим комментатором не переходили, поэтому сохраняйте, пожалуйста, свое воспитание, когда пишете комментарии — любым людям, не только мне. Не забывайте, что Аллах Тааля вас видит. Даже если вы пишете анонимные сообщения, все равно Аллах Тааля знает, кто пишет и кому. И в Судный день вы будете отвечать перед этим человеком за свои нелестные комментарии.

«Правы те, кто считает, что держать павлинов можно» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

– Можно ли мусульманам держать павлина? Ведь эта птица изгнана из рая Всевышним. И сказано, что это харам, но многие говорят, что это дозволено мусульманам. Что делать? Ведь многие держат павлина для красоты. Кто прав?

– Коротко говоря, правы те, кто считает, что держать павлинов можно.

– Нияз хазрат Сабиров сказал, что закрывание тканью зеркала является адабом по отношению к мертвому.

– Обязанности закрывать зеркала, как мы сказали, нет. Возможно, у уважаемого хазрата Нияза Сабирова в этом вопросе больше знаний, и, иншалла, возможно, это отражает действительность и является адабом.

– У меня в этом году умер папа, и я чувствую вину перед ним. Как будто не смогла помочь ему. Ему было 63 года, мы с мамой не можешь понять, от чего он умер. Сидел, пил чай, упал и умер.

– В этом случае не надо искать причины, ошибки, вину. Надо понимать, что смерть приходит в тот момент, когда это предписал Аллах, то есть смерть не придет ни раньше, ни позже. Пишло время аджаля, время вашего отца закончено.

Чем вы можете помочь вашему отцу в данной ситуации? Молитесь за него, просите у него прощения, пусть Аллах увеличит его награду, давайте садака от его имени. То есть делайте благие деяния и направляйте награду за эти деяния своему отцу. Тем самым вы ему поможете.

– Мусульманам нельзя сквернословить. Но при этом есть хадисы, где пророк довольно жестко выражался, употребляя в речи половые органы. Как это понимать?

– В данном случае пророк Мухаммед (с.а.в.) призывает называть вещи своими именами. Когда в вопросах фикха и шариата мы обсуждаем темы, связанные с половой жизнью, мы ведь называем органы своими именами.

Но, основываясь на этом, ни в коем случае нельзя делать вывод, что в исламе можно материться.

– Можно ли посадить на кладбище многолетние цветы вместо искусственных?

– Да, конечно, сажать многолетние цветы на могилах разрешено. Так даже лучше.

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Оставляйте в окне под текстом свои вопросы на тему ислама – Тимур хазрат даст на них подробные ответы, и мы опубликуем их в следующих подкастах на сайте «Татар-информа».

ДРУГИЕ ВЫПУСКИ: #ЧАЙ С ХАЗРАТОМ

Тимур хазрат Камаев – имам-хатыб казанской мечети «Ирек», Коран-хафиз.



Родился в 1993 году в Азнакаево. Окончил геологический факультет КФУ с красным дипломом по специальности «геофизика». Параллельно учился в казанском медресе «Мухаммадия». Окончил трехлетние курсы Коран-хафизов в Стамбуле.

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