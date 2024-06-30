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Общество 30 июня 2024 12:00

Кальян, подглядывание за девушками, сквернословие: хазрат отвечает на вопросы читателей

Можно ли жевать жвачку и пить витамины во время уразы? Придется ли держать ответ в Судный день за комментарии в интернете? Что делать, если не отпускает чувство вины перед умершим человеком? На эти и другие вопросы читателей «Татар-информа» ответил имам-хатыб казанской мечети «Ирек» Тимур хазрат.

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Фото предоставлено имам-хатыбом казанской мечети «Ирек» Тимуром хазратом Камаевым

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов об исламе под названием «Чай с хазратом». В них имам-хатыб мечети «Ирек» Тимур хазрат Камаев комментирует по нашей просьбе то, что больше всего интересует сегодня верующих, и не только верующих, – вопросы простые и сложные, актуальные и вечные.

В этот раз мы собрали «обратную связь» от читателей «Татар-информа» и зрителей видеоподкаста по темам предыдущих выпусков. Особенно много вопросов от верующих было о посте во время месяца Рамазан.

– Портит ли уразу кальян?

– Да, портит.

Можно ли в пост после приема пищи утром лечь спать до работы?

– Да, можно, в этом проблем не будет.

Моей маме 84 года, у нее очень плохая память и она забывается и кушает. Просит ее утром будить, но если [днем] дома никого нет, она ест и пьет. А вечером не помнит, что держала уразу. Как тут быть?

– Если человек в период поста ест по забывчивости, то в тот момент, когда он вспоминает об уразе, он должен прекратить употребление пищи. Если он остановился, то съеденное не испортит его пост, это будет для него милостью от Аллаха.

Если не держать уразу, нужно выплачивать садака за каждый день?

– Фидия-садака выплачивается за каждый день в том случае, когда человек болен такой болезнью, от которой он точно не излечится. Либо у него старость и он уже не обретет сил в дальнейшем, чтобы иметь возможность поститься. В этом случае да, за каждый пропущенный день в священный месяц Рамазан он выплачивает фидия-садака.

То есть не следует думать, что здоровый человек может избавиться от поста, просто выплачивая деньги. Такой человек должен держать пост.

Если врач-мусульманин говорит вам, что вам нельзя поститься и нужно своевременно употреблять лекарства, в этом случае поститься не надо

Фото: © «Татар-информ»

– У меня сахарный диабет, я на инсулине, держать уразу не получается. Как быть?

– Если врач-мусульманин (акцентирую внимание на слове «мусульманин», потому что врач должен понимать, что такое фарз, что такое пост в священный месяц Рамазан и его ценность) говорит вам, что вам нельзя поститься и нужно своевременно употреблять лекарства, в этом случае поститься не надо.

Если это неизлечимая болезнь, то, как мы уже сказали, вы платите за это фидия. Если же болезнь временная, то в этот период вы не поститесь, но после излечения обязаны «вернуть» пропущенные дни.

– Какие суры читают на сухур и ифтар?

– Возможно, имелось в виду — какие дуа. Дуа, которые читаются перед началом поста и по его завершении, вы легко найдете в интернете. Если я сейчас произнесу их, вы не запомните. Просто вбейте в интернете «дуа, которые читаются после сухура и до ифтара» и, соответственно, выучите их.

А суры можно читать любые, хоть весь Коран прочтите, альхамдулиллах.

– Я очень сильно мерзну во время уразы. Зуб на зуб не попадает. Одеваюсь очень тепло в эти дни, но все равно – прямо до дрожи. Когда вечером поем, это проходит. С чем связано это ужасное чувство холода во время уразы?

– Скорее всего, с физиологией человека в первую очередь. В таком случае надо проявить терпение, иншалла. Все-таки мы постимся ограниченное количество дней. Если это возможно и человек терпит, то надо все-таки потерпеть. В совсем крайнем случае нужно обратиться к врачу-мусульманину. Если он скажет, что вам действительно нельзя поститься, то вы оставляете пост и возвращаете его в другие дни по возможности.

«Дуа, которые читаются перед началом поста и по его завершении, вы легко найдете в интернете. А суры можно читать любые, хоть весь Коран прочтите, альхамдулиллах»

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

– Можно ли жевать жвачку в Рамазан?

– Нет, не следует этого делать. Тем более в жвачках есть вкусовые добавки, человек все это глотает, и это может испортить пост.

Мне нужно пить таблетки строго три раза в день (витамины). Могу ли я пить их в ночное время?

– Витамины, конечно, можно употреблять в ночной период. Если же это какие-то критические лекарства и врач-мусульманин предписал вам обязательно пить их в такой-то период, выполняйте его предписание.

Портит ли пост, если сделать ламинирование ресниц?

– Ламинирование ресниц пост не портит, но это препятствует попаданию воды на ресницы, поэтому препятствует тахарату.

Если человек умер до 33 лет и попал в рай, в каком возрасте он там окажется? Все равно в 33-летнем?

– Аллах знает лучше, иншалла. Да, он действительно будет там в 33-летнем возрасте.

Правда ли, что можно один раз подглядеть за голой девушкой, на которой собираешься жениться?

– Нет, ни в коем случае нельзя ни один раз подглядывать, ни один раз притронуться, ни один раз еще что-то сделать. Все это совершается только после никаха.

Единственный мой совет, если вы хотите узнать, какой фигурой обладает ваша будущая жена, сделайте, как делали наши мудрые предки: они отправляли к девушке свою мать, и та при знакомстве с невесткой могла ее обнять и понять, какая у нее фигура.

Как-то раз решила повести на джума-намаз сына, которого воспитываю одна, и племянника. Чтобы они видели достойных мужчин-мусульман. А нас прогнали. Сказали в другое время прийти. На абыстаек посмотреть. Я считаю, несправедливо выгонять безотцовщин и детей, родители которых не молятся, но которые тянутся к джамаату.

– Какие бы люди это ни были, мусульман действительно ни в коем случае нельзя прогонять из мечети. Единственное, надо не забывать, что есть правила мечети и правила одеяния. Поэтому женщина, неважно с кем она пришла, должна одеться соответственно, иншалла. И придя, конечно же, сказать: мы на намаз, мы также послушать джума.

Если люди пришли на намаз в надлежащем виде, никто из мечети их не выгонит. Есть у них отец или нет, это не имеет никакого значения. Религия открыта для всех людей.

«Если люди пришли на намаз в надлежащем виде, никто из мечети их не выгонит. Есть у них отец или нет, это не имеет никакого значения. Религия открыта для всех людей»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– Каким образом можно соединить философию и ислам?

– А зачем их соединять? Ислам самодостаточная религия, и вдаваться в философию здесь нет необходимости. Надо понимать, что это религия, ниспосланная от Аллаха, и в ней есть ответы на все вопросы, которые возникают у человека.

А философия – это все-таки суждения тех или иных лиц, которые, да, возможно образованны, умны, но все-таки это не суждения, ниспосланные Богом, который является творцом этого мира. Аллах Тааля намного лучше знает нас, намного лучше знает этот мир, поэтому нет необходимости смешивать убеждения ислама с убеждениями философии.

Где, в каком Коране сказано, как собака должна отряхнуться, чтобы человеку не было харам? Ты, хазрат, городской житель, а деревенские люди живут с собаками бок о бок. Кормят собак, лечат собак, заботятся о собаках. И Аллах ничего против не сказал. И я тебе, хазрат, ведь ты городской житель и не знаешь, как наши деды жили, скажу. Самый верующий, самый благочестивый мусульманин нальет собаке воды, а если некуда налить, напоит из рук своих. Потому что он человек. А в сильные морозы мусульманин даже пустит собаку в свой дом.

– Когда мы разбирали этот вопрос, мы говорили о месте собаки в доме. Конечно же, мы говорили, что нет никаких проблем в том, чтобы держать ее на улице для того, чтобы она охраняла дом. И действительно, если ты нальешь собаке воды, напоишь ее, в этом будет только благо для тебя, ты получишь за это свою награду.

Тогда же мы разбирали вопрос с отряхиванием собаки. Если она отряхнулась после дождя и на тебя попала эта вода, она будет считаться чистой водой. Если же собака отряхнулась после того как нырнула в воду, мы считаем, что вода дошла до ее кожи, и такая вода, попавшая на нас, считается нечистой.

Здесь надо понимать, что источниками шариата является не только Коран, но и сунна, и слова пророка Мухаммеда (с.а.в.), и объяснения наших великих ученых. В вопросах фикха это все разбирается. Ислам — это не что-то взятое с потолка, в религии на все есть обоснование. Надо понимать, что мусульманам можно держать собаку, но с целью охраны, когда она охраняет территорию и живет вне дома.

И еще хотелось бы напомнить, что когда мы пишем комментарии и оставляем отзывы, у нас все-таки должна сохраняться культура речи. Вне зависимости о того, общаешься ты с человеком тет-а-тет или пишешь ему комментарии. На «ты» мы с этим комментатором не переходили, поэтому сохраняйте, пожалуйста, свое воспитание, когда пишете комментарии — любым людям, не только мне. Не забывайте, что Аллах Тааля вас видит. Даже если вы пишете анонимные сообщения, все равно Аллах Тааля знает, кто пишет и кому. И в Судный день вы будете отвечать перед этим человеком за свои нелестные комментарии.

«Правы те, кто считает, что держать павлинов можно»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

– Можно ли мусульманам держать павлина? Ведь эта птица изгнана из рая Всевышним. И сказано, что это харам, но многие говорят, что это дозволено мусульманам. Что делать? Ведь многие держат павлина для красоты. Кто прав?

– Коротко говоря, правы те, кто считает, что держать павлинов можно.

Нияз хазрат Сабиров сказал, что закрывание тканью зеркала является адабом по отношению к мертвому.

– Обязанности закрывать зеркала, как мы сказали, нет. Возможно, у уважаемого хазрата Нияза Сабирова в этом вопросе больше знаний, и, иншалла, возможно, это отражает действительность и является адабом.

У меня в этом году умер папа, и я чувствую вину перед ним. Как будто не смогла помочь ему. Ему было 63 года, мы с мамой не можешь понять, от чего он умер. Сидел, пил чай, упал и умер.

– В этом случае не надо искать причины, ошибки, вину. Надо понимать, что смерть приходит в тот момент, когда это предписал Аллах, то есть смерть не придет ни раньше, ни позже. Пишло время аджаля, время вашего отца закончено.

Чем вы можете помочь вашему отцу в данной ситуации? Молитесь за него, просите у него прощения, пусть Аллах увеличит его награду, давайте садака от его имени. То есть делайте благие деяния и направляйте награду за эти деяния своему отцу. Тем самым вы ему поможете.

Мусульманам нельзя сквернословить. Но при этом есть хадисы, где пророк довольно жестко выражался, употребляя в речи половые органы. Как это понимать?

– В данном случае пророк Мухаммед (с.а.в.) призывает называть вещи своими именами. Когда в вопросах фикха и шариата мы обсуждаем темы, связанные с половой жизнью, мы ведь называем органы своими именами.

Но, основываясь на этом, ни в коем случае нельзя делать вывод, что в исламе можно материться.

Можно ли посадить на кладбище многолетние цветы вместо искусственных?

– Да, конечно, сажать многолетние цветы на могилах разрешено. Так даже лучше.

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Оставляйте в окне под текстом свои вопросы на тему ислама – Тимур хазрат даст на них подробные ответы, и мы опубликуем их в следующих подкастах на сайте «Татар-информа».

ДРУГИЕ ВЫПУСКИ: #ЧАЙ С ХАЗРАТОМ

Тимур хазрат Камаев – имам-хатыб казанской мечети «Ирек», Коран-хафиз.

Родился в 1993 году в Азнакаево. Окончил геологический факультет КФУ с красным дипломом по специальности «геофизика». Параллельно учился в казанском медресе «Мухаммадия». Окончил трехлетние курсы Коран-хафизов в Стамбуле.

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#чай с хазратом #мусульмане #ислам
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