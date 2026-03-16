Каллас заявила о задержке согласования новых санкций ЕС против России

Министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече в Брюсселе не достигли прогресса в согласовании 20-го пакета санкций против России. Об этом сообщила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас, ее слова приводит «ТАСС».

Утверждение нового пакета ограничительных мер затянулось. Сейчас участники встречи обсуждают, каким образом можно ускорить процесс согласования. Каллас также отметила, что аналогичная ситуация складывается вокруг вопроса о финансировании Украина на сумму 90 млрд евро. Дополнительных деталей она не привела.

Ранее источник «ТАСС» в Брюсселе сообщал, что конфликт в Иране фактически остановил попытки Евросоюза согласовать 20-й пакет санкций. По данным агентства, принятие документа также блокируют Венгрия и Словакия. Эти страны требуют от Еврокомиссии добиться от Киева восстановления транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба», который был остановлен 27 января.

Ранее Еврокомиссия рассчитывала согласовать 20-й пакет санкций против России к 24 февраля.