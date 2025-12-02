Калинюк о Галлане: Большое счастье для моей карьеры быть в его команде

Фото: ak-bars.ru

Защитник Уайатт Калинюк поделился впечатлениями о работе под руководством Жерара Галлана в «Шанхайских Драконах».

– Игра под руководством Жерара Галлана даёт особые эмоции?

– Конечно, это большой специалист с крутым опытом в НХЛ, опытом побед. Он многое видел в своей карьере, большое счастье для моей карьеры быть в его команде. Мы пока не так много общались один на один, я не до конца влился в процессы жизни команды, всё-таки провёл всего несколько игр за новый клуб.

Но я вижу, как много он вкладывает в свою работу, стараюсь отдаваться и сам, брать всё от этой возможности. С североамериканским тренером в любом случае мне понятнее работать, привычнее.

– Сейчас «Шанхайские Драконы» попали в кризисный отрезок, и ситуация в плане борьбы за плей-офф непростая. Как это ощущается внутри коллектива?

– Никто не любит проигрывать. Конечно, это неприятно, но надо понимать, что сезон длинный, и говорить сейчас о попадании или непопадании в плей-офф глупо – ещё половина чемпионата впереди, – ответил Калинюк корреспонденту «Чемпионата».

28-летний Калинюк в сезоне-2025/26 дебютировал в КХЛ и успел сыграть 2 матча в составе «Ак Барса». Затем на был обменян на Александра Хмелевского в «Салават Юлаев» и успел провести 18 встреч за уфимцев, отметившись одной заброшенной шайбой и четырьмя передачами.

В ноябре канадец стал фигурантом в результате еще одного обмена, переехав из Уфы в Санкт-Петербург в «Шанхайские Драконы».На сегодняшний день на его счету за китайский клуб три матча и одна результативная передача при показателе полезности «-3».

«Шанхайские Драконы» уступили (4:1) в последней встрече «Ак Барсу» в Казани. В настоящее время они находятся на 7 строчке с 33 очками в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ на «Западе».