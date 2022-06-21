Калининград перенимает у Казани «Ночной трамвай»: в городе Канта вагон станет подлодкой

Главный режиссер Казанского ТЮЗа Радион Букаев в июле презентует в Калининграде аудиоспектакль, аналогичный казанскому проекту спектакля-променада «Ночной трамвай», который, напомним, реализуется внутри трамвайного вагона, движущегося по существующему кольцевому городскому маршруту в ночное время. О заимствовании опыта коллегами и освоении «Ночным трамваем» калининградских рельс на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала директор Казанского ТЮЗа Айгуль Горнышева.

«Наш „Ночной трамвай“ очень успешно стартовал, уже год, как он курсирует по 5-му маршруту. Это уникальный проект нашего главного режиссера Радиона Букаева. Проект, который сейчас повторяют, берут на вооружение, приезжают к нам, учатся. В Омске запущен подобный аудиоспектакль — с другим содержанием, но именно этот принцип, формат аудиоспектакля там реализован. Летом Радион Тимурович (Букаев, главный режиссер — прим. Т-и) будет запускать в Калининграде подобный проект», — сообщила Горнышева.

Идея «Ночного трамвая» хороша тем, что заключает в себе две задачи — маркетинговую и художественную, констатировал сам Букаев. Спектакль-променад стал знаменит в России, и реализовать у себя что-то подобное захотел и Калининградский драматический театр.

«Наша команда, с которой мы выпустили „Ночной трамвай“ в Казани, за лето выпустит спектакль в Калининграде. История будет совершенно другая, она будет про Калининград. Драматург поменялся, все остальные — те самые. По форме это будет выглядеть так же, как в Казани. Оформление трамвая будет иное — он будет желтой подводной лодкой. Наш трамвай, он все-таки такой более чинный и расширяет театральную среду в нетуристической Казани — это очень важно. Там он будет расширять театральную среду конкретного театра драмы. Спектакль будет со второй половины июля идти в Калининграде и, наверное, также круглый год — у них теплее, чем у нас», — рассказал Радион Букаев.

Он также отметил, что Калининградскому драматическому театру в целом очень интересна Казань. С ТЮЗом столицы РТ начат диалог о потенциальных обменных гастролях.

«Пока это не решено, но есть желание, и оно даже больше с их стороны», — отметил главный режиссер Казанского ТЮЗа.