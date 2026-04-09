Калимуллина и хор сотрудников мэрии выступят на Фестивале талантов детей с ОВЗ в Казани

Фестиваль талантов детей с ОВЗ 2025 года

Фото: пресс-служба БФ «Трамплин»

В культурном центре «Пушкин» столицы Татарстана 22 апреля казанский благотворительный фонд «Трамплин» при поддержке Фонда президентских грантов и АНО «Добрая Казань» проведет Фестиваль талантов детей с ограниченными возможностями здоровья. На концерте выступит хор сотрудников мэрии столицы РТ, а откроет его шоу-группа «Театр Джива», рассказали организаторы события.

На фестиваль приглашены российский блогер и параальпинист Рустам Набиев, певица, народная артистка РТ Эльмира Калимуллина, хормейстер, заслуженная артистка РТ Ксения Романова, популярный ведущий и блогер Айваз Садыров.

Фестиваль подведет итоги годовой программы, реализуемой в трех школах-интернатах Казани на средства Фонда президентских грантов и благотворителей. Дети представят на сцене девять творческих номеров, включая танцы, хоровое пение, театральную импровизацию, арт-дизайн и игру на гитаре.

Особенностью программы станет номер, в котором детские рисунки анимируют с помощью нейросети. В холле также откроются выставка рисунков и экспозиция проектов по робототехнике.

Фестиваль, который пройдет уже в седьмой раз, нацелен на развитие инклюзивной культуры и поддержку творческого потенциала детей с ОВЗ. Ранее в мероприятиях фонда принимали участие Государственный камерный хор РТ под руководством Миляуши Таминдаровой, театр психодрамы Санкт-Петербурга «Время жить», заместители министров молодежи и спорта Татарстана, депутаты Государственного Совета РТ и Казанской городской думы, представители Общественной палаты РТ.

Деятельность благотворительного фонда «Трамплин» направлена на развитие, социальную адаптацию и профессиональную ориентацию детей с ОВЗ. «В нашем обществе существует стереотип о том, что воспитанников детских домов и интернатов для детей с ОВЗ достаточно накормить и одеть, обеспечить их базовые потребности. И с этим у них проблем нет – они обеспечены порой лучше, чем дети, растущие в семьях. Главная их проблема – недостаток навыков в обычной жизни, порой они даже не умеют пользоваться общественным транспортом. Фестиваль талантов – одно из направлений нашей работы», – пояснила глава фонда Эльвира Галлямова.