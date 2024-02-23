Календарь инвестора: какие российские компании объявили дивиденды

Названы российские компании, которые в 2024 году выплатят дивиденды по своим акциям. Согласно графику, представленному у РБК, таких компаний – три.

Так, газовая компания «Новатэк» объявила дивиденды в размере 44,09 рубля на каждую акцию. Дата дивидендной отсечки – 25 марта. При стоимости акции в 1337 рублей (данные от 23 февраля) дивидендная доходность составит 3,32%.

Вторая компания – «Группа Черкизово». Предприятие пищевой промышленности должно выплатить своим акционерам 205,38 рубля на одну ценную бумагу. При текущей стоимости акций в 4 420 рублей дивидендная доходность составит 4,65%. Дата дивидендной отсечки – 4 апреля.

Замыкает «тройку» «Северсталь». Дата дивидендной отсечки по акциям этой компании – 17 июня. Размер дивиденда – 191,51 рубля на одну акцию. При текущей стоимости ценных бумаг в 1581 рубль дивидендная доходность составит 12,24%.

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