Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Календарь инвестора: какие российские компании объявили дивиденды
Названы российские компании, которые в 2024 году выплатят дивиденды по своим акциям. Согласно графику, представленному у РБК, таких компаний – три.
Так, газовая компания «Новатэк» объявила дивиденды в размере 44,09 рубля на каждую акцию. Дата дивидендной отсечки – 25 марта. При стоимости акции в 1337 рублей (данные от 23 февраля) дивидендная доходность составит 3,32%.
Вторая компания – «Группа Черкизово». Предприятие пищевой промышленности должно выплатить своим акционерам 205,38 рубля на одну ценную бумагу. При текущей стоимости акций в 4 420 рублей дивидендная доходность составит 4,65%. Дата дивидендной отсечки – 4 апреля.
Замыкает «тройку» «Северсталь». Дата дивидендной отсечки по акциям этой компании – 17 июня. Размер дивиденда – 191,51 рубля на одну акцию. При текущей стоимости ценных бумаг в 1581 рубль дивидендная доходность составит 12,24%.
фото: скриншот
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»