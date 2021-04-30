«Калеб» покажет документальный спектакль о Мусе Джалиле

Участники творческого объединения «Калеб» 10 мая представят документальный спектакль-триптих, посвященный Мусе Джалилю. Постановка с элементами поэзии, музыки и хорегорафии — это новый взгляд на личность поэта-героя, считают авторы.

«Мы знаем, что Муса Джалиль — национальный герой татар. Но оказалось, что в Казани совсем мало художественных произведений, которые сегодня можно было бы прийти и посмотреть. В театре оперы имени Мусы Джалиля в 2013 году была поставлена опера. Остальное — это разовые акции», — рассказал режиссер постановки Алексей Шитиков.

Молодой режиссер изложил свои размышления о Джалиле в формате документального спектакля. В создании ему помогли участники творческого объединения «Калеб», а также композитор Миляуша Хайруллина, певцы Ильгиз Мухутдинов и Зарина Вильданова, артисты Фернат Насибуллин, Альбина Нугманова и другие.

По словам режиссера, он хотел показать Джалиля как простого человека. «Нашей целью было не только собрать факты о нем, но и постараться понять его. Здесь он раскрывается как обаятельный человек», — пояснила автор проекта Миляуша Ризванова.

«Муса Джалиль в свое время рассуждал с друзьями о Муллануре Вахитове, его очень волновал этот герой, жизнь этого человека. Он говорил: „Этого героя могут воплотить полноценно в жизни только театр и кино“», — добавил Алексей Шитиков.

Премьера документального спекталя состоится 10 мая в татарском ТЮЗе им. Г. Кариева. Начало запланировано на 18.00. По словам директра театра Луизы Янсуар, они надеются показать спектакль повторно 25 августа — в День памяти джалиловцев.