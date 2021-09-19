Какохо: За день эксперты проверяют порядка 20 сообщений о возможных нарушениях

За время выборов в Государственную Думу РФ в ассоциацию «Независимый мониторинг по Республике Татарстан» поступила информация о порядка 20 возможных нарушениях за сутки. При этом проверки специалистов не подтвердили ни одно из них, рассказал в Центре общественного мониторинга председатель исполнительного комитета татарстанского отделения Ассоциации юристов России Тимур Какохо.

Так, специалистам поступали сведения о том, что избирательные участки открывались на четыре минуты позже положенного, что в утренние часы на участках одновременно находится большое количество людей, что якобы свидетельствует о «принуждении граждан к голосованию». Кроме того, 18 сентября в службу общественного мониторинга обратились с жалобой, что на участке №384 не пронумерована книга со списком избирателей.

«Это технический момент, который, насколько нам известно, был устранен. Из распространенного в соцсетях видеоматериала мы увидели, что книга избирателей есть, она прошита, заверена печатью, но не была пронумерована. Но этот фактор был оперативно устранен», — рассказал Какохо.

По его словам, рассмотрением таких вопросов в центре преимущественно занимаются юристы. Ежедневный мониторинг всех ресурсов осуществляют порядка 25 человек.

«Все эти материалы в дальнейшем публикуются на портале независимого общественного мониторинга. Наблюдатели в режиме реального времени все фиксируют, выкладывают, а мы взаимодействуем с ними, уточняем некоторые вопросы, перепроверяем информацию и готовим заключение», — уточнил председатель исполкома татарстанского отделения Ассоциации юристов России.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов Госсовета РТ шестого созыва проходят с 17 по 19 сентября.