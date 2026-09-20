Какохо рассказал, как в Татарстане следят за ходом голосования

Скриншот трансляции ТНВ

Председатель комиссии Общественной палаты Татарстана по правовым вопросам и общественному контролю Тимур Какохо в эфире телемарафона «Всей семьей на выборы!» рассказал о работе общественных наблюдателей и мониторинге хода голосования в республике.

«Мы осуществляем мониторинг с первого дня голосования. Еще до открытия избирательных участков члены Центра общественного наблюдения находились на местах и видели, как начинается процедура голосования», – рассказал Какохо.

За происходящим на участках также следят с помощью системы видеонаблюдения. В республике в круглосуточном режиме работают около 900 камер.

«Более 25 соглашений было подписано Общественной палатой с некоммерческими организациями, представители которых осуществляют общественный контроль на площадке ИТ-парка, где расположен Центр общественного наблюдения», – сообщил он.

Скриншот трансляции ТНВ

Отдельным направлением работы стал мониторинг информационного пространства. Какохо отметил, что современные технологии позволяют создавать недостоверные материалы о ходе голосования дистанционно, в том числе с использованием нейросетей.

«Если раньше для дискредитации или создания какой-то конфликтной ситуации нужно было прийти на избирательный участок, то сейчас это можно делать, не выходя из дома. Есть соответствующие технологии, которые формируют так называемые дипфейки», – пояснил он.

По словам Какохо, специалисты отслеживают подобный контент не только в Татарстане, но и в информационном поле по всей России.

«Бывают видеоролики, которые смонтированы с предыдущих электоральных циклов и абсолютно не относятся к нынешнему голосованию. Мы эти вещи мониторим, смотрим и, соответственно, даем общественности полный анализ происходящего», – заключил Какохо.