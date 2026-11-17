Фото: hcsibir.ru

Хоккеист Евгений Кузнецов объяснил свой загадочный пост в соцсетях: он выложил фото коньков, повешенных на гвоздь, с надписью «Всем спасибо, все свободны». Многие восприняли этот пост как анонс завершения карьеры.

По словам 34-летнего форварда, речь шла о новых коньках, которые он поставил на формовку.

«Да вы с ума сошли? Купил коньки новые, поставил их на формовку. "Всем спасибо" — за коньки и внимание. "Все свободны" — это на полчаса, пока они застывают. Какой закончил? Я скоро в новый клуб поеду играть», — пояснил Кузнецов.

В октябре контракт с Кузнецовым расторгла «Сибирь», прошлый сезон он провел за «Салават Юлаев». Кузнецов — обладатель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира.