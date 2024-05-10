Какой салют дали в Санкт-Петербурге в честь Дня Победы – видео

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В Санкт-Петербурге празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне завершилось ярким салютом. Видео присылали местные жители культурной столицы в местную группу «Санкт-Петербург life».

Отмечается, что курсанты-артиллеристы дали 30 залпов с интервалом в 30 секунд. Звуковое сопровождение фейерверков обеспечили 85-мм дивизионные пушки Д-44. Каждый из 30 залпов имел свое наименование, а первый и последний по традиции посвятили 79-летию Победы, пишет ТАСС.