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Общество 10 мая 2024 15:10

Какой салют дали в Санкт-Петербурге в честь Дня Победы – видео

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Какой салют дали в Санкт-Петербурге в честь Дня Победы – видео
фото: скриншот видео

В Санкт-Петербурге празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне завершилось ярким салютом. Видео присылали местные жители культурной столицы в местную группу «Санкт-Петербург life».

Отмечается, что курсанты-артиллеристы дали 30 залпов с интервалом в 30 секунд. Звуковое сопровождение фейерверков обеспечили 85-мм дивизионные пушки Д-44. Каждый из 30 залпов имел свое наименование, а первый и последний по традиции посвятили 79-летию Победы, пишет ТАСС.

#праздничный салют #День Победы #Санкт-Петербург
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