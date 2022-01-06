Какой пост может стоить автору миллионов: прокуратура РТ об ответственности в Интернете

Какая информация, размещенная в интернете, может считаться запрещенной? Какое наказание ждет того, кто размещает запрещенный контент в Сети? Куда обращаться, если на интернет-сайте наткнулся на «запрещенку»? На эти и другие вопросы ИА «Татар-информ» ответила старший помощник прокурора РТ Ирина Петрова.

Старший помощник прокурора РТ Ирина Петрова

Фото: ИА «Татар-информ»

Представить жизнь сегодняшнего человека без интернета, пожалуй, уже невозможно. Кто-то только читает и смотрит новости, кто-то ведет свой блог или страничку в соцсетях, а многие превратили интернет в источник своего существования.

Законодатели, столкнувшись с реалиями, регулярно вводят те или иные запреты и ограничения в интернет-пространстве. С 1 февраля 2021 года вступили в силу изменения, внесенные в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Какая информация является запрещенной?

Закон обязывает владельцев соцсетей отслеживать и блокировать следующую информацию:

- о способах, методах разработки, изготовления, использования наркотических и психотропных веществ;

- о способах совершения самоубийства, а также призывы к совершению самоубийства;

- о дистанционной розничной продаже алкоголя;

- о проведении азартных игр;

- призывы детей к совершению противоправных действий, представляющих угрозу их жизни и и здоровью;

- выражение в форме, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, явного неуважения к обществу, государству, официальным государственным символам;

- о пропаганде порнографии, культа насилия и жестокости;

- призывы к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка;

- публикации, порочащие людей по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка;

- информация, содержащая нецензурную брань.

Роскомнадзор организует мониторинг информационных ресурсов и ведет реестр соцсетей Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Речь идет о владельцах социальных сетей, доступ к которым в течение суток составляет более полумиллиона пользователей, находящихся на территории РФ. И еще один критерий – возможность распространения рекламы для привлечения внимания потенциальных покупателей», – уточнила старший помощник прокурора Татарстана Ирина Петрова.

Роскомнадзор организует мониторинг информационных ресурсов и ведет реестр соцсетей, а также утверждает методику определения количества пользователей информационного ресурса в сутки.

Куда жаловаться, если наткнулся на запрещенную информацию в сети?

Каждый день в интернете появляются тысячи новых сайтов, отследить их все невозможно. Избегать контактов с запрещенной информацией в Сети становится все труднее. Один из самых важных вопросов: что делать, если вы столкнулись с распространением недопустимого контента на каком-либо сайте?

В первую очередь необходимо открыть официальный сайт Роскомнадзора и перейти в раздел «Единый реестр запрещенной информации». Затем в подразделе «Прием сообщений» нужно заполнить указанные поля, чтобы сообщить о наличии на каком-либо сайте признаков запрещенной информации (поля, отмеченные знаком «*», обязательны для заполнения).

«В поле “Тип информации” следует выбрать один из типов запрещенного к распространению контента. Ввести в поле “Указатели страницы сайта в сети Интернет” конкретную ссылку на интернет-страницу сайта, где содержатся признаки запрещенной информации», – рассказала старший помощник прокурора.

Избегать контактов с запрещенной информацией в Сети становится все труднее Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

В подразделе «Заявитель» в полях «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Место работы» можно указать личные данные, а в поле «Е-mail» следует указать активный адрес электронной почты. Именно на него вы получите уведомление о результатах отработки вашего заявления.

Как прокуратура добивается блокировки сайтов?

Кроме того, заявление о распространении в Интернете запрещенной законом информации можно подать в прокуратуру. При поступлении соответствующего сообщения прокурор должен незамедлительно проверить наличие на указанном сайте запрещенного контента, сделать скриншот с указанием URL-адреса, времени и даты снимка, а также проанализировать его содержание.

«При необходимости оценки смысловой направленности информационного материала инициируется его экспертное исследование с целью получения заключения специалиста в области лингвистики, социальной психологии, религиоведения», – рассказала Ирина Петрова.

В случае если информация о содержании на сайте запрещенного контента подтверждается, материалы о результатах предварительного рассмотрения направляются прокурорам субъектов Российской Федерации, а затем в Генеральную прокуратуру РФ, где готовится требование в Роскомнадзор о принятии мер по удалению информации или по ограничению доступа к ресурсу.

«При установлении в ходе рассмотрения уведомлений достаточных данных, указывающих на наличие признаков преступления, прокурор направляет соответствующие материалы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании», – добавила спикер.

Заявление о распространении в Интернете запрещенной законом информации можно подать в прокуратуру Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Кроме того, с 2012 года в России действует Единый реестр запрещенных сайтов – черный список интернет-страниц, доступ к которым в обязательном порядке должен блокироваться российскими провайдерами.

Записи могут быть внесены в черный список как по инициативе уполномоченных ведомств или судебных решений, так и по жалобе обычных пользователей, оставленной на официальном сайте реестра. В последнем случае их проверяют уполномоченные ведомства.

Штрафы: от тысячи до нескольких миллионов

За публикацию любого запрещенного контента в Сети предусмотрена административная ответственность. Например, за размещение объявлений о привлечении детей к участию в создании информационной продукции, причиняющей вред их здоровью и развитию, физлицам грозит штраф до 1,5 тыс. рублей, должностным лицам – до 3 тыс., а юрлицам до 30 тыс.

За пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних также предусмотрен штраф. Гражданину придется заплатить до 100 тыс. рублей, штраф должностному лицу – в два раза больше, а юрлицам грозит приостановление деятельности на 90 суток или штраф до миллиона рублей.

За публикацию любого запрещенного контента в Сети предусмотрена административная ответственность Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Реализация в сети фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных или незарегистрированных лекарств или БАДов карается штрафом на граждан в размере до 200 тыс. рублей, а на должностных лиц – до 600 тыс. рублей. Индивидуальным предпринимателям придется заплатить до 600 тыс. рублей, а юрилицам – до 6 млн. Причем и тех и других могут закрыть на 90 суток.

Публичное выражение явного неуважения к сведениям о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, символам воинской славы России влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 400 тыс. до 1 млн рублей.

Организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, в том числе в Интернете, грозит юрлицам штрафом в размере от 800 тыс. до 1,5 млн рублей с конфискацией игрового оборудования.

Оскорбление человеческого достоинства, выражение явного неуважения к обществу, государству, официальным государственным символам и Конституции России или органам, осуществляющим государственную власть, влечет наложение административного штрафа в размере от 30 до 100 тыс. рублей.

Возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии грозит гражданам штрафом до 20 тыс. рублей или обязательными работами до 100 часов либо административным арестом до 15 суток. Штраф на юрлиц за аналогичное правонарушение составит 250-500 тыс. рублей.