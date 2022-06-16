Какой из российских городов стал самым «свадебным» в 2022 году?

Стал известен самый «свадебный» город России в 2022 году. По результатам опроса молодых людей в разных регионах страны таковым стал Курск. В 2022 году о желании вступить в брак заявили 7.4% опрошенных местных жителей.

Число желающих связать себя семейными узами в других городах было более низким. Так в Орле, Пензе и Ульяновске данный показатель составил 6.9%, в Нижнем Новгороде и Чебоксарах — по 6.4%. В Москве и Санкт-Петербурге число желающих сыграть свадьбу в текущем году составило только 4.9%.

Любая свадьба связана с суевериями. Сбываются они или нет – решать вам. Но ознакомиться с ними все же стоит!

Мы собрали самые распространенные приметы, которые связаны с золотыми кольцами. Прочитайте, чтобы понять, почему подруга не даёт примерить своё обручальное колечко.

Помолвочное кольцо никому нельзя давать примерять

фото: Unplash.com

Древнее поверье гласит: даже самая близкая подруга может разделить радость от вашей помолвки, только восхищаясь колечком, но никак не примеряя его.

Что может произойти, если ослушаться? Согласно этому суеверию, дав другому человеку надеть кольцо, невеста теряет связанные с ним удачу и силу, лишается возможности выйти замуж. Большинство девушек воспринимают эту примету скептически. Однако на деле мало кто хочет рисковать собственным счастьем, пусть даже серьезных оснований верить в историю нет.

Потерять обручальное кольцо — к беде

У многих народов существует примета, согласно которой потеря обручального кольца обязательно приводит к драматичным последствиям. Это могут быть полное разрушение семьи или крупные ссоры с партнером и его родственниками.

В некоторых странах масштаб трагедии зависит от того, кто именно потерял обручальное кольцо. Если украшения лишился муж, развода не избежать, а если жена — предстоят только серьезные внутренние конфликты, но прямой угрозы браку не будет.

Важно помнить, что доказательств такой печальной теории нет. Если смотреть на ситуацию прагматично, самый очевидный результат — непредвиденные крупные расходы, ведь кольцо придется заменить. Но, может, именно эта роковая случайность — шанс обрести то символическое украшение, которое уж точно станет для вас идеальным.

Нельзя покупать подержанные обручальные кольца

Ваша половинка предлагает вам такое кольцо? Причин может быть несколько:

Подержанные ювелирные изделия отличаются более выгодной стоимостью, что актуально при ограниченном свадебном бюджете.

Украшение — семейная реликвия партнера и имеет для него особое значение.

Однако независимо от обстоятельств обязательно поговорите с партнером, если вы не хотите использовать подержанные кольца. Обручальные украшения приобретаются на всю жизнь. Они ни в коем случае не должны стать причиной конфликта еще до создания семьи.

Золотые помолвочные и обручальные кольца — ювелирные изделия, которые сопровождают многочисленные приметы и мифы. Но происков злых сил можно не опасаться, если вы с партнером нашли взаимопонимание и готовы постоянно работать над отношениями.

Чтобы сохранить ценность украшений, не надевайте кольца на спортивные тренировки, во время занятия садоводством и обязательно регулярно проводите домашние и профессиональные чистки.

