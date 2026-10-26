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Общество 26 октября 2026 14:38

Какой должна быть мусульманская жена – мнение имама

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Мусульманская жена, прежде всего, должна быть богобоязненной. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.

«Идеальная мусульманская жена должна быть набожной, той, которая молится, когда провожает мужа на работу. И, возможно, молитвами жены он не попадает в аварию, в какие-то катастрофы или нехорошие ситуации на работе», – сказал хазрат.

Также, по словам религиозного деятеля, супруга должна советоваться со своим мужем и поддерживать его.

Полный текст интервью с Рустамом Хайруллиным читайте в нашем материале «Чай с хазратом: какие роли ислам отводит женщине и отношение к феминизму».

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#мусульманка #мусульманки #семья #ислам
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