Экономика 6 марта 2026 13:54

За подключение к чужому Wi-Fi может грозить уголовная ответственность – юрист

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За использование чужого Wi-fi в некоторых случаях может грозить уголовная ответственность. Об этом «Татар-информу» сообщил юрист Илья Ремесло.

«Если человек использовал специальное оборудование для взлома сети, то в этом случае может грозить и уголовная ответственность», – заявил он.

Если же человек не использовал никакого стороннего оборудования, а, к примеру, подобрал пароль, то ответственность может быть имущественная или административная.

#Wi-Fi #юрист #уголовная ответственность
