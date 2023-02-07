Каких собак считать опасными обсудили на конференции в «Единой России»

Представители «Единой России» в Татарстане приняли участие в видеоконференции «Лучшие региональные практики в сфере защиты животных. Опыт органов власти и общественных организаций». На заседании присутствовали координатор федерального партийного проекта «Защита животного мира» в Татарстане, заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам ЖКХ и благоустройства Искандер Гиниятуллин, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госсовете РТ Римма Ратникова, руководитель регионального исполкома партии Марат Самигуллин.

Участники говорили о том, как в регионах выполняются требования федерального партийного проекта. Речь шла о нескольких документах, в том числе о законопроекте Минприроды РФ, в котором обозначены требования к содержанию животных в местах, используемых для торговли. Здесь изложены основные правила, обязательные к выполнению: размеры клеток и вольеров, температура и влажность воздуха внутри них, наличие воды и специальных технических приспособлений (когтеточка, бассейн), рацион питания и многое другое. Кроме того, продавцы должны вести журнал учета сведений о содержании животных, где фиксируются данные об их кормлении и уборке вольеров.

По словам заместителя председателя Комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среде Владимира Бурматова, законопроект был инициирован региональными партийными отделениями и призван привести в порядок продажи в зоомагазинах и в местах торговли.

Планируется, что документ вступит в силу с 1 сентября 2023 года. Однако в законопроекте много несоответствий и его необходимо дорабатывать, считает спикер. По его мнению, в законопроекте нет требований к обязательному выгулу животных и их ветеринарному контролю, не регулируется доступ естественного света и проходимость людей в местах продажи. Эти и другие вопросы были обращены к профильному министерству природы и экологии РФ.

Второй документ касается перечня потенциального опасных собак, которой включает 12 пород. Выгуливать таких собак без намордника и поводка запрещается, исключая случаи, когда животное находится на принадлежащей владельцу территории. Перечень сейчас пересматривается, однако его расширение, по мнению представителей Российской кинологической федерации (РКФ), не принесет практической пользы. В Федерации сталкиваются с тем, что заводчики могут корректировать документы на животного, чтобы не попасть в список потенциально опасных собак. Сложность заключается и в том, кто и как будет определять породу.

В постановлении сказано, что МВД РФ будет следить за статистикой нападений собак на людей и вносить предложения по дополнению перечня. По словам вице-президента РКФ Александра Синяка, на практике даже кинологи не всегда с первого взгляда могут точно определить породу собаки, не говоря об участковых полиции и сотрудниках ППС.

Минприроды также не поддержало расширение перечня потенциально опасных собак.

Как отметил заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Владимир Строганов, министерство совместно с МВД согласовало проведение обязательного маркирования и учета животных, представляющих потенциальную опасность для человека. Предложения направлены на рассмотрение в Правительство РФ.

Еще один документ, который обсуждали на совещании, касался предложений Минприроды по внесению изменений в отдельные законодательные инициативы по вопросам формирования в обществе ответственного отношения к животным. Одно из предложений – запретить волонтерским объединениям отлов животных, что вызвало волну негодования общественников. Благотворительные, добровольческие организации обеспокоены в частности тем, что волонтерам запретят брать животных с улиц и заниматься их стерилизацией. На практике это может означать запрет на волонтёрские инициативы по спасению животных.

По словам координатора федерального партийного проекта «Защита животного мира» в Татарстане Искандера Гиниятуллина, республика выполняет нормы федерального закона об ответственном обращении с животными. В его рамках ведется процедура ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-выборочный возврат в среду обитания). Отловленные животные, не имеющие склонности к агрессии, прошедшие стерилизацию и вакцинацию, регистрируются, помечаются специальными клипсами и выпускаются обратно на улицу.

Спикер отметил, что в республике действует программа по строительству приютов, в скором будущем планируется их строительство в Набережных Челнах и Нижнекамске. В Казани работают около десяти таких приютов, в том числе небольших частных и один крупный – это служба отлова бездомных собак «Зооцентр», которая заключает контракты.

«Сейчас важная задача – это воспитание собственника, который заводит собаку и несет ответственность за нее. Этой задаче способствует, в том числе, действующая уже два года программа бесплатной стерилизации хозяйских животных», - отметил Искандер Гиниятуллин.