Каким должен быть председатель Союза писателей РТ – дискуссионная пресс-конференция

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На дискуссионной пресс-конференции в ИА «Татар-информ» писатели и журналисты обсудили ожидания, связанные с предстоящими выборами руководителя Союза писателей Татарстана. Во встрече приняли участие главный редактор журнала «Безнең мирас» и газеты «Мәдәни җомга» Лябиб Лерон, главный редактор журнала «Казан утлары» Рустам Галиуллин, журналист ИА «Татар-информ» и газеты «Интертат» Рузиля Мухаметова, писатель, директор Дома татарской книги Айдар Шайхин, писательница Равиля Шайдуллина, сотрудницы журнала «Идел», молодые писательницы Гузель Закирова и Зулейха Камалова.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Говоря о будущих выборах главы СП РТ, писатели отметили, что кандидаты до сих пор не определены (выборы состоятся 27 марта – прим. Т-и). На вопрос о том, хотел бы он стать председателем Союза писателей РТ, Лябиб Лерон ответил, что у него «и своя работа хорошая». По его мнению, только безумец может радоваться тому, что его избрали председателем.

Участники встречи уверены, что будущий руководитель творческого объединения должен уметь управлять творческой работой, строить команду и улучшать условия жизни писателей. Рустам Галиуллин напомнил, что писателям в первую очередь важны «не деньги и медали, а творчество автора».

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На встрече также отметили необходимость работы по привлечению молодежи в Союз писателей и поощрения молодых авторов. Молодая писательница Гузель Закирова призналась, что не хочет вступать в СП. «Есть Дом татарской книги, Национальная библиотека. А Союзу писателей, кажется, и ремонт нужен», – сказала она.

Зулейха Камалова считает, что руководитель организации должен быть молодым. «Если хотим сохранить Союз писателей, его надо передать в руки молодых», – заметила она.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Айнур Замалтдинов